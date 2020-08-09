湖南大學26歲新任女副教授才貌雙全引熱議　網民：同90後被冒犯到

近日湖南大學公布新教師聘任名單，26歲的90後女副教授、博士生導師李晟曼因為其超強履歷及高顏值受到網友關注。

湖南大學新任女副教授李晟曼受到網友關注（點圖放大）：

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根據湖南大學官網，26歲的工學博士李晟曼已經出任湖南大學材料科學與工程學院副教授。李晟曼簡歷顯示，她2015年畢業於華中科技大學光學與電子信息學院獲工學學士學位，2020年6月於同校獲工學博士學位。2020年7月入職湖南大學材料科學與工程學院。

湖南大學方面介紹稱，李晟曼的研究專注納米材料生長、微納電子器件的加工製備、新原理器件製備與測試以及電路設計與集成，曾在Nature（《自然》）子刊Nature Materials等期刊發表論文10餘篇。2019年參加國際微電子器件大會（IEDM）並作口頭報告，獲得台積電公司的關注。

內媒報道指，李晟曼就讀博士課程的經歷並不順利，當和李晟曼一起入學的同學在二年級或三年級陸陸續續都有文章發表出來時，李晟曼還在重複著一些已經失敗了很多次的實驗。由於研究項目的需求，李晟曼就讀博士課程期間需要每日在兩家距離超過十公里的實驗室工作。終於在2019年，李晟曼以第一作者的身份，成功在Nature（《自然》）子刊Nature Materials上發表研究論文。

內媒報道又指，科研之餘，李晟曼最大的興趣是鍛鍊身體。在讀書期間，李晟曼不但積極參加每周舉行的夜跑活動，更在2015年拿過5公里長跑的冠軍。除此之外，李晟曼還很喜歡打羽毛球，在校期間獲得過很多羽毛球賽事的獎項。

網友質疑沒有海外科研經歷

早在今年7月，「如何看待湖南大學李晟曼只有26歲且沒有海外經歷直接拿副教授職稱？」的話題就已在知乎等網絡平台上引起討論。有網民質疑，「她水平高確實不假，但是湖南大學聘任要求相對低也不假」。也有網民表示，「海歸博士畢業回國拿副教授或教授可以，土博（國內博士畢業）就不行嗎？如她成果多，創新能力強，達到學校副教授門檻了，給她職位沒啥的吧」。

網民熱議：

「智商又高，又有顏，同90後被冒犯到。」

「自古英雄出少年。」

「別人家的孩子。」

「這怎麼就這麼聰明呢，分我點吧。」

「不近視的女博士，還是很厲害的。」

「知識就是能力，可怕的是很多人還覺得學校的知識無用。」

（綜合報道）