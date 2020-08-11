【咪執輸】江蘇貨車翻側後遭附近村民哄搶　10噸凍豬肉僅剩3噸

一輛從上海開往山東的貨車，在江蘇省境內的高速公路上被「追尾」後翻側，滿載的急凍豬肉散落一地，不少更掉落在高架橋下。 附近村民見狀後立即上前哄搶，10噸的凍豬肉最終只有約3噸能力保不失，甚至連損毀的車門都被拉走。

意外後凍豬肉散落一地。（微博）

據警方通報，事發在上周二（4日）凌晨4時許，涉事貨車沿瀋海高速公路由南向北方向行駛，其後發生交通事故，「車輛所運載的凍豬肉部分散落到高架橋下農村道路上，被附近及路過群眾撿拾」。警方強調，對於涉嫌違法人員會依法嚴肅處理。

貨主張先生則在微博上發文指，當時散落的豬肉被當地百姓哄搶，「十噸貨只剩下了三噸」，經濟損失約30萬元（人民幣．下同）。張先生又稱，保險公司會折價理賠剩下的貨物，但已被哄搶就無法理賠。貨主更稱，「對的，車門都給拉走了，這已經構成犯罪」。

附近村民哄搶散落一地的凍豬肉。（影片截圖）

網上流傳的片段亦可見到，司機已第一時間站在高架橋上向下大喊「別拿了別拿了！（已經）報警了。派出所就來了，（他們拿已經）沒用了，拿了還得拿回來還得拘留」，但村民未有理會。張先生坦言，由於哄搶者人多勢眾，其後趕到現場的交警亦無法控制場面。據悉，司機一行人事後有在警方的陪同下到附近村莊試圖尋回貨物，但都無功而還。

損壞的車門亦被村民拉走。（微博）

事件引來極大關注，大批網民留言批評哄搶村民缺德，事發地點所在的東台市，市委宣傳部亦在官方微信公眾號發文致歉，「小東給大家致以最誠摯的道歉，深深鞠躬」、「對於這件事的發生除了遺憾，我們更深深自責」。另一方面，張先生在周二（11日）稱，報警後已獲當地公安機關立即調查處理，目前已追回部分貨物，而且地方政府也在積極協調保險公司，會將事件妥善處理。

（綜合報道）