河南貨車翻側33噸井蓋被村民拿光　警方：不是哄搶亦未算犯罪

8月1日，一輛滿載下水道井蓋的貨車途經河南固始縣時翻側。貨主次日來到現場，發現33噸井蓋已快被附近村民拿光，他嘗試制止時更被人追打。 貨主事後報警求助，希望能追回損失。不過，當地警方竟表示事件並不算是「哄搶」，又稱少量的侵佔「夠不上犯罪」，不能立案，要他自己去法院作民事起訴。

宋先生向村民表示井蓋屬於自己，卻有人對他說：「為什麼沒寫你的名字？」（網上圖片）

+ 2

8月1日，一輛滿載下水道井蓋的貨車途經河南固始縣時側翻，司機受傷送院。次日上午，貨主宋先生從老家趕往事發現場，發現車上所載的33噸井蓋已幾乎被附近村民拿光。當時還有十幾個人在現場「搬貨」，有人開三輪車、有人騎著電單車，甚至有人用板車將井蓋一車一車地拉走。

宋先生見狀即上前阻止，表示貨物（井蓋）屬於自己，卻有人對他說：「是你的，為什麼沒寫你的名字？」一名騎三輪車的老人被攔止後更出手攻擊他。宋先生直言自己當時不敢還擊，「還手的話，擱那倒一下，我都賠不起是吧。」

警：當著面才算搶

無奈之下，宋先生報警求助，警員到場調查後卻對他說，此事「夠不上案件」，一是不算「哄搶」，因為法律上規定「哄搶」必須是物品有人看護，「當著面才算搶」；二是貨車翻側後，這堆商品被砸毀，多數已經破損，只有少量完整的井蓋被村民拿走，「少量的侵佔夠不上犯罪」。警員表示不能就事件立案，要宋先生自己去法院作民事起訴。

宋先生事後透過傳媒公開事件。他解釋道，現場並不是無人看護，只是因為司機受傷要去醫院檢查，而他從老家趕過去也要時間。此外，他稱損壞的井蓋不超過總數的20%，被拿走的井蓋不能算少，「井蓋很結實，不容易爛，好的都被人搶走了」。他又反問：「一大堆貨在路上堆著，就是無主的貨了嗎？那銀行的自動取款機也沒人看，那你為什麼不去拿啊？」

涉事警員已停職接受調查

事件在網上引起關注，不少網民認為警方的處理手法有問題。在輿論壓力下，固始縣公安局表示會展開調查，組織專門力量追回井蓋。同時指出，涉事警員已停職接受調查，將根據調查情況依法依規作出處理。

網民熱議：

「基層警方不作為，甚至可以說就是瀆職。」

「前幾天搶西瓜，這兩天搶井蓋，河南人你有點志氣行不？」

「敢在河南運井蓋，心也太大了。」

「窮山惡水，娼婦刁民。」

（觀察者網）