種植於唐代末年｜廣東河源千年古榕樹突倒塌　專家緊急「搶救」

廣東河源龍川通衢鎮一棵千年古榕樹上周六（８日）突然倒塌，5條枝幹折斷。塌樹對鄰近部分民居及路燈造成損壞，幸無人員受傷。據了解，該樹種於唐代末年，至今樹齡已1100多年（也有報道稱850多年），被稱爲「東江古榕之王」。

廣東河源一棵據報種植於唐代末年的古榕樹近日倒塌，數條枝幹斷裂。（網上圖片）

綜合內媒報道，這棵樹的品種屬於雅榕，樹圍13.8米，粗壯的主幹需要14個人才能合抱，樹高約20米，樹冠直徑約60米，根系最長延至200米外，整樹冠覆面積約3000平方米。

現場圖片顯示，倒塌的古榕樹5條枝幹已折斷。樹幹倒塌之後，爲確保安全，當地政府已對現場進行了封鎖和清理，並表示將邀請相關專家對古榕樹進行保護搶救，確保榕樹重新煥發生機。

鎮上不少居民對千年古榕突然倒塌感到惋惜，在當地長大的陶先生說：「小時候讀書的時候，那棵榕樹下面有個樹洞，我們一群人鑽來鑽去抓迷藏。後來我們平時過年過節回來，都會帶小孩來拍一下照，現在都沒有了，感覺真的很遺憾。」林女士也表示，自己對榕樹懷有感情，「小時候都在這裏爬樹玩耍。」

此前完好的古榕樹。（廣州日報）

對於「搶救」古榕樹，網民有不同意見：

「雖然可惜，但萬物生存，皆有法則！」 「壽終正寢了。不用強行去救，違背自然規律。」 「拜託要救起來呀！不然太可惜了。」 「救活這1100年歷史的古樹，讓歷史再延續。」 「還能救活嗎？希望這棵樹能繼續長啊。」

（綜合報道）