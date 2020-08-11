因煮飯起爭執　江蘇84歲老婦用木棍打死80歲丈夫遭判監10年

去年，江蘇省淮安市一名84歲老婦回家後發現其80歲的丈夫未做晚飯，兩人發生爭執，老婦一怒之下以木棍打死了丈夫。近日，當地法院判處老婦有期徒刑10年。

兇案現場（點圖放大）：

內媒報道指，2019年6月22日傍晚，84歲狄姓老婦外出串門回到家中，見80歲丈夫于姓老翁未做晚飯，雙方發生口角，狄老婦其後再出門。等到再次回到家中，狄老婦發現于老翁將睡房房門從內反鎖，自己待在睡房內。至稍晚時候，狄老婦也想進睡房休息，但于老翁未予理睬，狄老婦一氣之下，翻窗進入室內並與于老翁爭吵。

狄老婦愈發氣憤，用力推了于老翁，導致于老翁頭部撞擊牆壁而摔倒，頭部流血。狄老婦然後以腳踢太陽穴和襠部等方式繼續毆打于老翁，還用木棍連續多次擊打于老翁的頭面部和腿部，最終導致于老翁死亡。

案發後狄老婦到公安機關自首。公安民警到案發現場後看到于老翁倒在血泊中，身體已經僵硬，牆上、地上全是噴出的血跡。據鄰居表示，涉案夫妻二人喜愛飲酒，每天中午及晚上都會喝酒，狄老婦脾氣火爆，與于老翁時常因為家庭瑣事發生爭吵，甚至酒後還會相互毆打。

近日，淮安市淮陰區法院經公開審理後認為，狄老婦的行為已經構成故意殺人罪。因狄老婦主動投案，而且本案為因婚姻家庭糾紛引發的臨時起意的刑事案件，可以酌情從輕處罰，該院判處其有期徒刑10年。

（《現代快報》）