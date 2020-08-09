26年冤獄│被質疑圖謀700萬國賠　張玉環前妻宋小女：不會要一分錢

被指控故意殺人的江西南昌男子張玉環，在遭羈押長達9778天（約26.7年）後，於上周二（4日）被宣告無罪釋放，沉冤得雪，他也成為目前公開報道中被羈押時間最長的冤獄受害者。張玉環被無罪釋放後，其代理律師尚滿慶表示，將幫助他申請約700萬元（人民幣．下同）國家賠償。 據央視今日（9日）報道，與他重逢的前妻宋小女亦表示，她也要追究冤獄責任人，「因為他們害得我三母子全家、張玉環太可憐了。追責可以嗎？我的要求過分嗎？」

據內地媒體報道，張玉環日前被宣判無罪後回到江西老家，同時他的前妻宋小女為夫伸冤的故事經媒體連篇累牘的報導後，在內地網絡廣為流傳。宋小女被冠以「中國好前妻」「傲骨前妻」等標籤。

▼ 圖輯｜宋小女稱一直想要抱一抱張玉環 將為他追究冤獄責任

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見到張玉環期間宋小女因過度激動暈倒，她又哭又笑的模樣，引發網民熱議，有人說「兩個老公」的她動機不純，肯定是為了人民幣700萬的國賠而來。但也有網友肯定她有情有義，「這麼多年的苦難都沒有倒下」。

面對質疑，宋小女當著張玉環申訴代理律師程廣鑫的面表示，絕不拿半毛錢，這是宋小女人生的第三次抉擇，她已經想好了。

張玉環出事前與妻子宋小女的合照。（澎湃新聞）

據此前報道，1988年，18歲的宋小女嫁給了當時21歲的張玉環，育有兩名兒子。婚後第5年，張玉環被警方認定為殺害同村兩名兒童的兇手，隨後被判決死緩入獄，整個家庭的命運也隨之改變，母子3人四處寄居，生活維艱。

張玉環被捕後，家庭的重擔全部落在宋小女肩上，她一邊幫張玉環伸冤，一邊打工賺錢養家，不幸的是，她患上子宮肌瘤並發展為宮頸癌，為了生存，她與張玉環離婚並改嫁他人。再婚前，她對現任丈夫提出3個條件：對張玉環的兩個兒子好、不阻攔她去探望張玉環的母親，以及不阻攔她去看望張玉環。

近27年間，宋小女始終沒有放棄替張玉環伸冤，僅讀過小學一年級的她只能憑自己認識的拼音查字典寫伸冤信，寫到最痛苦的時候她哭了，淚水浸濕了信紙，她又要重新寫一遍。1998年案件再審期間，宋小女獨自到南昌找「主管部門」伸冤，她回憶當時的情況說：「人家說你來有什麼用？你叫一個男人來，我說我家男人一個8歲，一個9歲，我就是男人。」

宋小女說，張玉環那麼愛自己，自己也應該為他做些甚麼，「他的事就是我的事」。她回憶自己每次去看望張玉環的時候，就想抱他，「如果抱一抱該多好啊」，而她難過、無助時也會想到「如果是張玉環在這裡，抱一抱減減壓多好」。

張玉環的母親已年屆八旬，至今終於等到兒子回家。（澎湃新聞）

▼ 圖輯｜張玉環無罪釋放後，前妻和家人前往迎接

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2020年8月4日下午，張玉環身穿黑灰相間的條紋衫，身上綁着紅色綢緞花在眾人的簇擁下走進張家大門。張的母親張炳蓮、前妻宋小女和兩名兒子上前迎接，眾人相擁而泣。期間宋小女因過度激動暈倒，當晚被抬上了救護車送往南昌一間醫院，她在注射鎮定劑後才逐漸平復心情。

宋小女表示，當時她看到張玉環回家那刻，內心悲喜交集，她知道在短暫的相聚後，自己最終要回到原先的生活，無法給張玉環一個完整的家，「他人出來了，卻還是一無所有。」而張玉環擔心宋小女情緒不穩，稱「不敢跟她擁抱了，內心是想擁抱，但怕她接受不了」。宋小女則說，「不抱不要緊，但你欠我一個抱，因為這不是無緣無故的抱，不是愛情的抱，而是很複雜很複雜的抱」。

宋小女說，張玉環那麼愛自己，自己應該為他做些甚麼，因為張玉環的事就是她自己的事。「好多人採訪張玉環，在問張玉環追究責任的事。我也要追究他們，因為他們害得我三母子全家、張玉環太可憐了。追責可以嗎？我的要求過分嗎？」

原審判決認定的案發現場。（澎湃新聞）

【案情回顧】

據此前報道，張玉環1993年10月27日被指控涉嫌殺害兩名男童而被捕，此後被判決死刑，緩期兩年執行。張玉環多次上訴，堅稱自己無罪，曾遭到刑訊逼供。江西高院最終在2019年3月1日對該案作出再審決定。 及至今年7月9日，江西高院第四審判庭公開開庭再審張玉環案，省檢察院出庭檢察員當日在庭上表明建議改判無罪，認為原審認定的物證證明力不足，三份物證都不能直接證實張玉環有實施犯罪行為，全案沒有任何客觀證據。檢察員又提到，張玉環的兩份有罪供述前後矛盾，作案地點、手段、拋屍時間等重要環節都有重大差異，真實性存疑，原審判決僅以一份有罪供述定罪，先供後證，與事實不符。 最終，法院在8月4日作出了判決，宣告張玉環無罪。宣判後，江西省高級人民法院有關負責人代表該院向張玉環賠禮道歉，並告知其有申請國家賠償的權利。張玉環的代理律師尚滿慶近日表示，將幫助他申請約700萬元人民幣國家賠償。

張玉環手寫的申訴狀。（受訪者供圖）

張玉環稱曾遭6天6夜刑訊逼供：放狼狗咬我

在沉冤得雪後，張玉環憶述，他在獄中的頭等大事是寫申訴狀，曾利用節假日寫過數百份申訴材料，也非常關注其他案件平反的消息，「特別感謝國家相關政策逐漸完善後還自己清白。」

張玉環又提到自己曾遭到過刑訊逼供，希望追究相關人員的責任，「我也不知道兇手是哪一個，我這次也是背黑鍋，背了27年，人生有幾個27年，（我經歷了）多少痛苦多少折磨……刑訊逼供的情況下，就逼了6天6夜，放狼狗咬我，現在手上還有傷疤呢，我心裏還是想要追究那個刑訊逼供的人的責任。」

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談及26年的冤獄，張玉環稱，他在監獄中寫過5、6百份申訴狀，吃了很多苦，也受了很多委屈，「但是政府能給我平冤昭雪，要感謝黨的政策逐漸完善了。」他說，事情已經發生了，事情已經過去了，「我接受他們（經辦案件單位）的道歉。」

張玉環透露，他會申請國家賠償，並委託律師來代理。談及未來生活打算，張玉環再次提到政府幫他安置房屋的請求，「我現在就想政府能給我批點房子和田地，孝敬老娘。現在我都變得和傻子一樣，出去東南西北都分不清，已經完全和社會脫軌了。」

（綜合報道）