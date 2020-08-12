京津冀今迎入汛以來最強降雨　北京防汛部籲居家辦公減少市民出行

中央氣象台預計，從周二（11日）起，中國北方將自西向東迎來大範圍降雨，涉及十多個省份，其中北京、天津、河北、遼寧等地降雨量將達入汛以來最強。 北京市氣象台則預報，預計今日（12日）上午開始，降雨從北京南部自西南往東北移動，逐漸影響北京全市，主要降雨時段為今午到夜間，明日（13日）上午逐漸減弱結束。

北京各部門嚴陣以待暴雨來臨，呼籲市民減少出行避險。（微博）

北京市倡議彈性工作制和居家辦公

據悉，北京市防汛指揮部昨日已發出提示，倡議各單位實行彈性工作制、居家辦公，建議市民減少出行，停放車輛注意安全，避免到山區、景區、河邊和危險地帶。建議全市在建工地停止施工。

北京市文化和旅遊局提示，今日零時起全市山區景區全部關閉，鄉村民宿、民俗村戶暫停接待遊客，呼籲遊客不要前往山區旅遊。另據北京市公園管理中心介紹，為保證遊客人身安全，今日頤和園、天壇公園等11個市屬公園臨時關閉。

氣象台預計，北京市這次的平均降雨量有40～80毫米，西部、北部沿山一帶局地可能達到200毫米以上，降雨期間伴有雷電和局地短時大風。北京市規劃自然資源委和北京市氣象局周二聯合發布地質災害氣象風險黃色預警，未來48小時，北京市山區發生泥石流、崩塌、滑坡等地質災害的風險較高。

8月9日晚，北京市民冒雨涉水出行。（中新社）

為確保公交線路的行車安全及運營秩序，北京公交集團啟動了防汛應急保障措施。暴雨預警期間，公交集團將增配市區線路和交通樞紐等客流集散點的運力，並在早晚高峰安排機動運力。針對火車站周邊線路，每條線路增配2至3部機動車，根據列車到達及客流變化及時增發車輛，確保旅客疏散。此外，京港地鐵所轄車站準備了50萬件即棄雨衣，將視雨情及乘客在車站出口等候情況為乘客發放。

網民：全北京都在等雨

在最強暴雨預警之下，北京各部門可謂嚴陣以待，有網民總結為「全北京都在等雨」，不少人對即將來臨的大雨充滿期待：

「搞得這麼聲勢浩大，全北京的人都在等雨，我覺得雨的壓力有點大。」 「全北京都在等雨，公園關門了，航班取消了，路政蹲橋了，井蓋打開了，今天的北京，不下雨都不行了，畢竟氣氛已經烘托到這了。」 「等了一晚上等來一個清晨的大太陽，北京的雨從來不耽誤上下班。」 「從來沒有這麼激動的迎接一場雨，不要讓我失望。」 「今天還挺浪漫，整個北京都在等一場雨。」

8月9日，北京迎來強降雨，部分路段出現積水。圖為西城區百萬莊南街一處積水路段。 （中新社）

國家防總啟動防汛Ⅳ級應急響應

據應急管理部透露，針對近日西南、西北、華北、東北、黃淮等地強降雨過程，特別是京津冀區域性強降雨，國家防總周二已啟動防汛Ⅳ級應急響應，發出通知專門部署，並再派出工作組赴海河流域指導防汛救災工作。

（綜合報道）