微信號「局座召忠」更名「戰忽局」　解放軍少將張召忠指導把關

退役解放軍少將、軍事專家張召忠擔任專家和顧問的微信公眾號「局座召忠」日前更名為「戰忽局」。「戰忽局」是一個網友杜撰機構「戰略忽悠局」的簡稱。

8月14日，微信公眾號「局座召忠」發佈更名公告稱：因管理運營機制調整，為了更好地為粉絲提供服務，自2020年8月14日起，（微信公眾號「局座召忠」）認證名變更為「戰忽局」。

「局座召忠」微信號發布的聲明。（「局座召忠」微信）

據公告介紹，經上級主管部門批准，「局座召忠」微信公眾號於2015年12月31日起創辦，認證名為「局座召忠」，認證主體為北京廣納文化有限公司。微信公眾號創辦以來，公司獨立運營，自負盈虧，局座張召忠從未參與公司運作和管理，從未在公司中擔任任何職務，只是作為專家和顧問，對公眾號選題和內容進行審查把關。

「微信公眾號更名後業務方向將逐漸有所調整和改變，仍將邀請局座（張召忠）與大家進行交流互動。」更名公告表示。

該微信公眾號表示，微信公眾號「局座召忠」初期是由張召忠親力親為，組建團隊後擔任顧問和專家，主要審稿和內容把關，今後仍將對微信公眾號「戰忽局」進行指導和把關。

張召忠從軍隊退役後，曾參加許多電視及網絡節目。（網絡圖片）

張召忠為什麼用「局座召忠」這個名稱？張召忠運作公眾號的北京廣納文化有限公司監事趙娜表示，張召忠早前曾在某省級衛視近一檔欄目上以「神盾局局長」（漫威漫畫角色，費尼克，Nick Fury）的造型出現。趙娜解釋說，這裡的「局」，有神盾局的意思。

對於這個解釋，張召忠本人也表示認可。張召忠曾說：「我去節目現場，所有觀眾都喊我『局座』，我說那好，就用『局座』吧，從了你們。」

張召忠出生於1952年，曾擔任國防大學軍事後勤與軍事科技裝備教研部副主任，副軍職，海軍少將軍銜，教授，軍事戰略學博士研究生導師，軍事裝備學學科帶頭人，中央電視台特約評論員，享受國家政府特殊津貼和軍隊優秀人才崗位津貼。他在2015年退休。

張召忠曾發表「黃海海帶繩會阻止美國核潛艇」等有爭議言論，並因此遭到網民抨擊。不過，張召忠對網民批評表現大度，曾有網民在北京地鐵上偶遇張召忠，發現他隨身帶一個寫有「海帶纏潛艇」字樣的袋子。（網絡圖片）

作為中國的知名軍事理論家和軍事評論家，張召忠曾與多家電視媒體合作開設過軍事類新聞節目，其中包括從2006年開始參與中央電視台《防務新觀察》欄目製作。張召忠敢於發聲，對國際上的一些軍事熱點，曾有精准的預測，但也常有引發爭議言論，如「霧霾可以防禦激光武器」、「黃海海帶繩會阻止美國核潛艇」等。