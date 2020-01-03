【兩岸軍力對比】大陸專家諷台軍：還不如一個戰區

中國大陸和台灣關係不睦的當下，比較兩岸軍力成為熱門的話題之一。有台媒在最新對比中得出台軍可抗衡解放軍結論後，遭大陸專家譏諷，台軍與解放軍一個戰區比還比較現實。

台灣《聯合報》1月2日對比兩岸三軍裝備，稱台軍「超級F-16」數量超200架，為全球最大機隊；最新引進的美國M1A2坦克可對抗解放軍最新型坦克。報道指，美國此前批准出售66架F-16C/D Block70戰機給台灣，總價80億美元。另外，美國早年也批准升級F-16A/B至F-16V。

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這些戰機均被指安裝APG-83相控陣雷達，搭配隱形塗料、新式彈藥，戰力將大幅提升。台媒指，總數208架的「超級F-16」將是全球最大機隊，據此，兩岸除殲-20隱身戰機外，這些F-16堪稱當下最強。

官媒《環球時報》指，大陸專家認為，F-16沒什麼可值得炫耀的，因為全球主要空中力量都將重點放到第四代隱身戰機上。即使在三代機中，F-16戰力也不是最強。

報道稱，儘管安裝相控陣雷達，但F-16的戰力仍低於殲-20，且最多對標大陸的殲-10C。最重要的是，台軍的「超級F-16」是未來時，而殲-10C、殲-16已是完成時。

除F-16外，台灣空軍實力也乏善可陳，幻影-2000和IDF戰機性能遠遠落後。《聯合報》也慨歎，這些機型能否應對未來威脅還有疑問。

台媒還提到台灣計劃自建潛艇，但大陸專家指，潛艇建造技術要求很高，限於自身工業水平，即使建造，技術水平也不高。

反觀大陸，已建有多艘導彈核潛艇、攻擊核潛艇、AIP潛艇等，而且解放軍還大力發展反潛戰力，台軍潛艇即使造出來，也是靶子。

對於台媒所提到的引進108輛M1A2坦克，能夠對抗大陸先進坦克。大陸專家指，解放軍在坦克和反坦克的戰力都非常強悍，無論是99A坦克、還是「紅箭-10」反坦克導彈，台軍坦克都將難以生存。

大陸專家總結指，兩岸軍事力量對比早已向大陸傾斜，如今台軍裝備無論是質量還是數量，均遠遠不及解放軍。台軍要想和解放軍比，一個戰區還算對等，未來恐怕就要和一個省軍區對比了。