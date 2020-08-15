【豬價飛漲】賊人闖廣西宜賓養豬場　持械劫走70隻種豬牟利

內地早年爆發非洲豬瘟至今，豬肉價格持續上漲，再加上近期受南方汛情影響，國家統計局在7月份錄得的漲幅較去年同期激增85.7%。 廣西來賓近日就有養豬場遭遇賊人持械偷豬，損失70隻共值超過13萬元（人民幣．下同）的種豬。5名賊人到案後供稱，正是由於豬肉價格飛漲而動歪念，欲偷養豬場還未長大的種豬來謀取利益。

賊人闖入廣西宜賓一個養豬場產房偷走剛出生的種豬。（影片截圖）

事發在8月5月凌晨2時許，4名男子手持鋒利鋼管，潛入來賓武宣縣的一個養豬場產房，欲偷走剛出生的種豬。從現場閉路電視畫面顯示，4名男子身穿迷彩服、頭戴黑色針織頭套，在進入養豬場產房後就分散行動，直接將種豬裝入隨身攜帶的編織袋內。

約2分鐘後，產房值班人員到現場巡視，立即就被其中2名男子以鋒利鋼管制服，同時另外2人繼續將種豬裝袋運走，還有一人在外面把風守車。

賊人到案後供稱正因豬肉價格飛漲，欲偷走養豬場種豬來謀取利益。（南國早報）

警方接報後成立專案組進行調查，全面摸排轄區人員狀況、道路通行進出口。經連日走訪與排查，最終鎖定賊人是武宣籍男子韋某光、韋某、覃某、楊某以及興賓籍男子江某朝。警方在8月10日展開抓捕行動，率先將其中4名賊人抓獲歸案，又在武宣縣內賊人的養豬場找回被搶走的所有種豬。當天晚上，最後一名賊人迫於壓力，亦主動到公安機關投案。經查，自今年以來，豬肉價格的飛漲令韋某光等人動起歪心思，欲偷養豬場還未長大的種豬來謀取利益。

被偷走的種豬已經追回。（南國早報）

此外，警方又發現韋某光等人此前分別1月及5月，在武宣縣其他養豬場偷走種豬，涉及109隻種豬。目前韋某光等人已被警方依法刑事拘留，案件正在進一步辦理中。

據國家統計局最新數據，內地7月份全國居民消費物價按年上升2.7%，當中豬肉價格漲幅高達85.7%。國家統計局發言人付凌暉指，豬肉價格上漲主要是兩方面因素，一方面是隨著企業復工復產，餐飲服務逐漸恢復，對於餐飲相關的豬肉需求有所擴大。另一方面是由於7月份南方汛情對活豬的生產及調運產生不利影響，影響豬肉價格漲幅過大。不過，付凌暉稱從供給情況看，活豬生產供給還處於「緊平衡」，價格高位運行雖然會持續一段時間，但總體來看大幅上漲可能性不大。

（綜合報道）