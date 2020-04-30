【供港活豬】拍賣價格持續攀升　商務部：已督促企業盡快出運

對於內地供港活豬供應問題，商務部發言人發言人高峰在周四（30日）的新聞發布會上強調，中央政府歷來高度重視香港市場農副產品穩定供應，商務部已在年初足額下達供港活豬配額，同時積極督促企業克服非洲豬瘟疫病影響，嚴格檢驗檢疫制度，加強相關管理，配合海關共同做好供應質量安全工作，確保香港市民能有安全放心的豬肉。

高峰表示，目前商務部已會同主供省份和代理行進一步摸查供港活豬生產情況，督促企業將滿足供港標準的活豬盡快出運，企業也在全力調運貨源。（中新社）

高峰指，商務部有注意到本月初供港活豬拍賣價格波動上漲，「這主要是由於受非洲豬瘟疫情影響，出現了生豬出欄暫時性短缺的情況。」高峰表示，自爆發新型冠狀病毒肺炎疫情以來，商務部及時啟動對香港農副產品供應工作的應急管理機制，一是密切與香港特區政府部門和活畜禽代理行的溝通聯系，加強動態監測，及時了解香港市場需求；二是及時對接供求，與內地主供省、香港代理行建立豬肉供應日情通報機制，努力穩定防疫期間豬肉供應；三是形成工作合力，有關部門在配額許可證發放、檢疫通關等方面積極為供港企業提供貿易便利。

高峰表示，目前商務部已會同主供省份和代理行進一步摸查供港活豬生產情況，督促企業將滿足供港標準的活豬盡快出運，企業也在全力調運貨源。根據監測，近期供港活豬數量已逐步恢復至日均1600隻至1700隻，拍賣價格回落至3月份平均水平，「相信隨着內地生豬生產持續恢復，活豬供應數量有望進一步增加，豬肉價格過快上漲也會得到緩解。」

（綜合報道）