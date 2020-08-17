江西命案疑犯被捕時為何遭除褲？　受害者家屬冀調查警方是否瀆職

江西殺人案疑犯曾春亮背負3條人命，他在潛逃八日後於周日（16日）被警方抓捕歸案。 現場圖片顯示，曾春亮被捕時，其下身的牛仔褲被拉至小腿，內褲外露。不少網民好奇背後的原因。內媒引述警方業內人士釋疑稱，脫下褲子一方面是為了搜身，另一方面是用來做「腳鐐」，防止犯人逃跑。 此外，受害者家屬表示，疑犯落網這個消息可以告慰逝者，但仍然希望檢察院等部門介入調查警方是否存在瀆職的情形。據悉，樂安縣檢察院已提前介入案件。

8月8日發生命案當日，屋內CCTV片段顯示，疑犯曾春亮手持錘子上樓。（影片截圖）

據早前報道，一名賊人於7月22日闖入安縣山碭鎮山碭村康女士家中企圖盜竊，他在行跡敗露後威脅對方家人不許報警，否則殺死會他們全家。後來，康女士家人因害怕而選擇報警，警方根據線索查到疑犯是曾因盜竊兩度入獄、今年5月剛被釋放的曾春亮。

不過，當地警方沒有將此案定性為盜竊或者刑事案件，而是定性為非法入室，理由一是曾春亮入室之後並沒有搶劫盜竊的行為，二是家屬受的都是皮外傷。但康家人多次強調擔心犯人還會作案，希望警察重視。

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8月8日，曾春亮再次潛入康女士家中，將其父母殺害，並將她7歲的兒子錘成重傷後潛逃。8月13日，曾春亮在逃亡期間又殺害了一名村幹部。此後，曾春亮消失在厚坊村附近的深山中，不見蹤影。

警方其後將曾春亮列為上述兩宗命案的疑犯，並懸賞30萬元（人民幣．下同）徵集線索。當地公安、武警、民兵等千餘人也連夜進行地氈式搜捕，也有村民拿鐮刀或斧頭和警方一起蹲守，自願幫忙追捕曾春亮。

直至8月16日，有目擊者稱，曾春亮騎電單車闖關卡時被截停。民警問曾春亮「你是誰」，對方回應稱「我是曾春亮」。民警隨後一擁而上，將其控制。在場的詹先生表示，他聽到曾春亮向警方說：「我自己不出來你抓得到嗎？」

曾春亮被捕時，其下身的牛仔褲被拉至小腿。（網上圖片）

據悉，曾春亮被捕時，其摩托車上放有錘和尖刀。現場圖片顯示，大量搜捕人員把曾春亮和他的摩托車圍住，曾的雙手被多名警察反扣在背，他的牛仔褲被脫到小腿位置，下身露出內褲。警方業內人士表示，「脫褲子一方面是搜身，另一方是相當於腳鐐的作用，防止他逃跑。」

遇害者家屬：希望檢察院調查警方是否瀆職

得悉疑犯落網後，遇害者家屬康女士表示，她的父母可以瞑目了。「我們家三兄妹及在場親戚所有人都當場痛哭，都立馬跪在我父母靈前敬香，告慰逝者，他們可以安心走了。」

康女士又提到，自己和家人在7月22日、23日、24日都有報警，並前往公安局做了筆錄。根據監控記錄，曾春亮8月7日還在自由活動，說明此案並沒有受到足夠重視。「從我的立場看，（公安）是否存在瀆職，不是我說了算，希望檢察院等部門介入調查是否存在瀆職的情形。」

但康女士也表示，非常感謝前線的公安、武警等抓捕人員，「他們冒生命危險和酷熱，頂着壓力在山中圍捕，同時感謝24小時守在家門口的公安民警、還有很多網上支持我們的網民和記者朋友們。」

據內媒報道，樂安縣公安局政委已慰問康家家屬，警方同時否認慶功，「抓到人後老百姓很高興，受害者家屬以為我們在慶功，我們心情依然很沉重，沒有什麼心情去慶功」。警方指，目前曾春亮還在審訊，各項工作還在進行。

撫州警方受到質疑後，曾在微博發文稱「不希望受到委屈和無端的指責」。（微博）

此前曾春亮殺人案曝光後，曾有網民質疑當地警方辦案不力，責怪其當初不夠重視案件，沒有及時抓捕歹徒，才導致多人死傷。

為此，撫州警方8月10日在官方微博上發布一則帖文稱，「我們一直努力工作，無論是為民服務還是打擊犯罪。我們可以辛苦、勞累，甚至可以奉獻出自己的生命，但是我們不希望受到委屈和無端的指責。」不過上述帖文目前已經被刪除。

（新京報／上游新聞）