江西漢因盜竊敗露殺2人報復　潛逃期間再殺1人　網民批警緝捕不力

江西撫州近日發生一宗入室殺人案，牽扯出連串風波：疑犯曾春亮因盜竊行跡敗露後懷恨在心，為了報復入室殺死一對夫婦，並致另外2人重傷。數日後，他在潛逃期間又再次作案，殺死一名村幹部。 撫州警方已增派警力，全力抓捕曾春亮，並將懸賞額由5萬元（人民幣．下同）提升至30萬元。不幸的是，案發後一名輔警在省道盤查過往車輛時，遭遇車禍身亡。此外，撫州警方也因為此案遭到輿論批評，被網民質疑辦案能力。

8月8日發生命案當日，屋內CCTV片段顯示，疑犯曾春亮手持錘子上樓。（影片截圖）

綜合內媒報道，家住撫州市樂安縣山碭鎮山碭村的康樂瑩，其母親7月22日在家中三樓看到一名陌生男子躺在地板上。男子被發現後持螺絲刀架在康母的喉嚨，讓她不要出聲。康母奮力反抗叫喊，康樂瑩的哥哥聽到聲音後跑上三樓，與男子展開搏鬥，男子將康樂瑩哥哥捅傷之後離開。

康樂瑩稱，男子在逃跑前曾威脅家人不許報警，如果報警就殺全家，後來她的家人因為害怕還是選擇了報警。康樂瑩的哥哥當時看到男子的臉容，並且識別到其口音，警察根據線索很快在系統確認了男子身份是曾春亮。曾春亮此前因為盜竊兩次入獄，今年5月12日才被釋放。

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不過，當地警方沒有將此案定性為盜竊或者刑事案件，而是定性為非法入室，理由一是曾春亮入室之後並沒有搶劫盜竊的行為，二是家屬受的都是皮外傷。但康家人多次強調擔心犯人還會作案，希望警察重視。7月24日，康樂瑩的大嫂在三樓床底再次發現疑似作案工具，手電筒、手套、螺絲刀等，於是家人第二次報警，希望警方早日將犯人抓捕歸案。

報警後，康家人也提高安全意識，在家中安裝監控設備，可惜悲劇還是發生。從屋內的監控可以看到，案發時間在8月8日早晨7時左右，曾春手持錘子上樓後，傳出錘子敲擊的聲音。

案發時只有康樂瑩的父母和7歲外甥在家，當日下午4時左右，康樂瑩的姐姐回家後才發現殘忍的一幕：母親倒斃在廚房，喉嚨多處被刺穿，身上有多處傷口，「锤锤致命，刀刀见骨」，父親和孩子也倒在血泊中。最後只有孩子倖存，但至今仍未脫離生命危險。

報道指，案發時，康家後門的監控已經被曾春亮毀壞，沒有拍到他如何入室以及作案後如何逃走。慘案發生後，當地警方將案件定為重大刑事案件，發出懸賞通告，通緝曾春亮。

曾春亮據報在潛逃過程中再次犯案，殺死一名村幹部。（微博@心口有酒窩）

及至8月13日，也就是曾春亮犯案6日後，據《澎湃新聞》報道，撫州市樂安縣山碭鎮一位村幹部表示，曾春亮在潛逃過程中再次犯案，造成一人死亡。死者是該縣醫保局駐村幹部桂高平。《新京報》的報道也稱，有目擊者看到此案兇手是在逃疑犯曾春亮。

13日上午9時左右，據山碭鎮一間旅店工作人員介紹，確實有警車開往厚坊村方向，隨後「一名男子躺在血泊中」的影片傳出。山碭鎮政府辦公室一名值班人員則表示，「我們的工作人員、公安正在處理，具體情況暫未反饋過來。」撫州警方則表示，案件作案人高度疑似曾春亮。

同日下午，《澎湃新聞》再報道稱，針對曾春亮畏罪潛逃一事，該縣公安局龔坊派出所一名杜姓輔警在S313省道盤查過往車輛時，被一輛貨車撞倒身亡。據知情人士透露，遇到車禍的這名輔警今年22歲，「（曾春亮）山碭鎮案件發之後，他擔心嫌犯坐車逃走，在盤查過往車輛時出事的。」

撫州警方受到質疑後，曾在微博發文稱「不希望受到委屈和無端的指責」。（微博）

曾春亮殺人案曝光後引起外界關注，有網民質疑當地警方辦案不力，責怪其當初不夠重視案件，沒有及時抓捕歹徒，才導致多人死傷。

為此，撫州警方8月10日在官方微博上發布一則帖文稱，「我們一直努力工作，無論是為民服務還是打擊犯罪。我們可以辛苦、勞累，甚至可以奉獻出自己的生命，但是我們不希望受到委屈和無端的指責。」不過上述帖文目前已經被刪除。

（澎湃新聞/新京報/齊魯晚報）