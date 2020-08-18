非洲豬瘟｜官方指疫苗研發進展順利　將擴大臨床試驗及生產性試驗

據農業農村部網站8月18日（周二）消息，由中國農業科學院哈爾濱獸醫研究所自主研發的非洲豬瘟疫苗進展順利，在前期完成候選疫苗株實驗室和中間試製階段研究的基礎上，目前已完成疫苗環境釋放試驗，即將進入擴大臨床試驗和生產性試驗階段。

內地研發的非洲豬瘟疫苗進展順利，即將進入擴大臨床試驗和生產性試驗階段。（資料圖片）

據了解，所謂環境釋放，是指在自然條件下採取相應安全措施所進行的中規模試驗。至於生產性試驗則是指在生產和應用前進行的較大規模試驗。

哈爾濱獸醫研究所所長步志高表示，在環境釋放試驗階段，將疫苗以10倍和100倍免疫劑量接種幼豬及母豬，持續觀察20周，接種豬均無明顯體溫升高等臨床異常症狀和病理損傷。幼豬接種後生長發育良好，無疫苗病毒排放和水平傳播現象。母豬正常發情、配種，無流產發生；妊娠母豬接種後無流產發生，均正常分娩，未觀察到垂直傳播。

中國農業科學院院長唐華俊則表示，經農業農村部批准，哈爾濱獸醫研究所於4月上旬、5月上旬和6月上旬分別在黑龍江、河南和新疆等三個基地開展了疫苗臨床試驗，試驗規模共計近3千頭豬。截至目前，免疫豬群生長狀態良好，無明顯臨床不良反應；免疫豬剖檢無明顯病理變化，無疫苗毒排放，無水平傳播；免疫豬在高等級生物安全實驗室用強毒進行攻毒，不同劑量接種組免疫保護率均在80%以上。

下一步，中國農科院將加快推進疫苗生產性試驗研究，在黑龍江等地進一步擴大臨床試驗範圍，力爭早日完成相關試驗，依照法定程序進入安全證書申報和疫苗註冊流程。