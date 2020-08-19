【有片】四川宜賓市凌晨路陷　21輛車墮巨坑未有人員傷亡

8月19日凌晨，四川宜賓市翠屏區一處路段發生塌陷，事件造成21輛車掉落大坑，所幸未有人員傷亡。

宜賓市一處路段發生塌陷，21輛車掉落大坑（點圖放大）：

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四川近日暴雨不斷，受岷江流域強降雨影響，8月18日晚，特大洪峰過境四川宜賓。事發路段位於翠屏區大觀樓街道銀龍路8號銀龍廣場前輔道和綠化帶，據官方19日上午通報，事件造成21輛車掉落，已有15輛車被吊起。未發現人員傷亡。消防、應急、住建、市政園林等部門在現場處置，事故原因正在進一步調查中。

據網上影片顯示，事發時路面車輛如常駛經，未幾路旁大樹與路燈突然倒下，地面出現巨大坑洞，停放在旁的多輛汽車也接連墮入坑洞，揚起大量的粉塵。

據內媒《四川日報》、四川在線等報道，從現場可以看到，塌陷路面有大量水湧出。目前，廣場周圍已經拉起警戒線。經過專家組對工程資料分析和現場初步踏勘後，認為銀龍廣場主體結構目前處於基本穩定、安全狀態。

現場搶險施工的工作人員表示，該廣場已經空置很久，平時出入的人車不多，加上路面塌陷發生在深夜，陷落的汽車裡沒有人，所以未造成人員傷亡。該廣場鄰近金沙江，旁邊的義烏小商品市場受此前洪峰影響，水已漫到底層商戶鋪。

（綜合報道）