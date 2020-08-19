制止餐飲浪費｜中國將有1.3億噸糧食缺口？內媒：八成是動物口糧

中國社會科學院農村發展研究所日前發表報告，指內地在「十四五」（2021至2025年）末期，有可能出現1.3億噸左右的糧食缺口，其中穀物（稻穀、小麥、玉米三大主糧）缺口約為2500萬噸。 報告引起輿論關注，不少人擔憂中國糧食安全。對此，內地傳媒報道指，相比中國龐大的糧食生產能力，1.3億噸並非大數目，而按照近期的數據分析，「缺口中八成都是『動物口糧』」。

內地近期鼓吹節約風氣，禁止餐飲浪費。（中新社）

報道引述國家統計局數據顯示，2018年中國糧食產量6.58億噸，同期糧食進口量約1.15億噸，其中包括有8804萬噸大豆、310萬噸小麥、308萬噸稻穀及大米、2047.00萬噸穀物及穀物粉，即粟米、高粱、大麥等粗糧。報道稱，國家統計局並沒有公布中國糧食的消費量，「假設2018年中國生產的糧食加上進口的糧食全部消費，總量是7.73億噸，進口的糧食1.15億噸佔全國一年糧食消費量的比例為14.9%」，有關數據與美國相近。

報道又稱，中國糧食自給率可以達到八成以上，《中國農業產業發展報告2020》亦顯示，去年中國稻穀、小麥和粟米三大主糧的自給率達到98.75%，不存在進口依賴問題，「值得注意的是，中國進口的糧食中，大豆和粟米佔了絕大部分，大豆、粟米主要是給生豬、禽類、水產這些動物做飼料，並不是給人吃」。

報道指，近年來中國從國外進口的大豆和粟米一路飆升，例如美國農業部數據顯示，在2018/2019市場年度，中國進口的大豆和粟米總量為8702萬噸，佔進口糧食總和0.99億噸的比例為88%。報道並引述國家統計局數據，2013年到2018年，全國居民穀物每年人均消費量從138.9千克一直降低至116.3千克。包括豬肉、牛肉、羊肉在內的肉類每年人均消費量，卻從25.6千克增至2018年的29.5千克，禽類消費量從7.2千克增至9.0千克，水產品從10.4千克增至11.4千克，蛋類和奶類消費也明顯增加。

報道指中國糧食自給率達八成以上。（中新社）

報道指，中國現代化還在進一步推進，未來作為口糧的大米和小麥用糧食，佔比預計會進一步降低，相反生產肉蛋奶需要進口的飼料用糧則會繼續增加，「這是社科院預計的1.3億噸糧食缺口的背景，這樣的變化，此前發達國家已經經歷過，這是消費方式的巨大轉型，已經不能用糧食不夠吃來解釋」。

（綜合報道）