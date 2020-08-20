廣東考生偽造清華錄取書　家人拉橫額燒炮仗慶祝驚動政府方知造假

廣東湛江雷州調風鎮的應屆高考生曹某，高考分數只有200多分，卻偽造清華大學錄取通知書以瞞騙家人。家人信以為真，特別為其拉橫額、燒炮仗慶祝，甚至準備要大排筵席及大肆遊行。結果錄取通知書上被發現有錯字、漏字，加上事件驚動當地政府，經查核後確認是造假。 內地傳媒報道指，事件曝光後曹某已經離家出走，揚言不再上學，要投身社會工作。

偽造通知書的高考生（左）與父親。（網絡圖片）

曹某家人掛起橫額並點燃炮仗慶祝其「考取」清華大學。（網絡圖片）

據調風鎮鎮長指，事發在本月7日下午5時許，曹某所在村村干部將曹某的錄取通知書發到當地政府工作微信聊天群組，「我看到這份通知書上有錯字，覺得不真實，就打電話給湛江市教育局的工作人員，一核實發現是假的。」

鎮長又提到，該村村書記曾問過曹某錄取通知書從何而來，曹某聲稱是班主任給他，村書記於是向曹某所讀高中核實，「一查驗發現通知書是假的後，他們家准備的酒宴等慶祝活動也就停止了。」調風鎮的一名居民則稱，曹某的錄取通知書是花費3000元訂做。

從網上流傳的圖片所見，曹某的清華大學錄取通知書是偏向紅色，寫上「茲錄取你入我校人工智能技術專業類學習」，顏色上與正版的紫紅色有異。另一份入學紀念卡，則寫有「本科生錄通知書」，漏了一個「取」字，而且右下方的報到時間變成了「報道時間」。

另據網上流傳的曹某高考分數查詢結果，曹某實際的高考分數為語文82分、數學49分、英語22分、理綜82分，總分為235分。曹某的成績，遠遠不達清華大學的理科分數線，後者一般都要700分左右。

（綜合報道）