【中國版66號公路】遊客「亡命拍照」成風　青海開始整治將重罰

位於青海海西州格爾木市的一段315國道，是欣賞大漠戈壁之美的絕佳路線，其U型公路更有「中國版的66號公路」的美名。 不過，由於不時有遊客在公路上「亡命拍照」，衍生大量道路安全問題，青海省文旅廳近日就發出通知要求整治，表明會重罰違規停車拍照者，同時亦要求旅行社不得將此作為宣傳賣點。

該處公路有「中國版66號公路」之稱 吸引不少遊客「亡命拍照」（點擊放大瀏覽）：

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據了解，該處公路是315國道的部分路段，並非景區，亦沒有任何可供拍照的安全設施，卻有許多遊客站在公路正中間取景拍照，相當危險。內地傳媒指出，當地經常險象環生，例如曾有一輛行車記錄儀拍攝到，有車輛在下坡的道路上飛馳而下，險些撞上在路邊拍照的遊客，「更讓人無語的是，車輛駛過的瞬間，還能聽到游客嬉笑的聲音」。

該處公路已有專門設置道路交通警示牌。（光明網）

針對上述亂象，當地相關部門已經開始整治，青海省文旅廳更發出要加強「網紅公路」旅游安全工作的通知，提出要安排警力常態化巡邏，並專門設置道路交通警示牌，違規停車拍照者將予以重罰。此外，組團旅行社、帶團導游有危害遊客安全行為，將視為擾亂旅遊市場行為予以嚴查，同時各旅行社不得將公路拍照作為旅遊產品及吸引遊客的宣傳賣點。

另一方面，內地傳媒透露，格爾木市公安局、交警支隊等相關部門，現時正在該處公路的西段加快推進建設面積達1300平方米的停車區，以及研究在未來建設觀景台。

（綜合報道）