【真愛】洪水中划船破窗救出男友高達　重慶女孩：我會游泳他不會

四川及重慶暴雨天氣持續，長江上游及多條支流都出現洪水，重慶多處地區嚴重水浸。在重慶魚洞街道，一名女生因為在洪水中划船破窗救出男友心愛的高達模型，成為網絡熱話。 女生事後表示，自己會游泳但男朋友不會，加上事前已經做過評估，認為穿上救生衣後相當安全。有網民留言稱這是「神仙愛情」，希望當事男友好好珍惜這位女友，也有網民稱「很感動但還是安全第一」。

女生帶著男友的高達模型，與另一名幫忙划船的男子歸來。（微博）

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當事男生鄭浩接受內媒採訪時表示，他早前預測洪水會淹沒公司一樓，但二樓或許能躲過一劫，於是將高達模型全部放在二樓。他後來卻發現，洪水水位不斷上升，有機會浸到二樓。鄭浩擔心高達遭到洪水浸泡，於是告訴女友金彤，他買了一條小船，準備穿救生衣去搶救高達，但被對方攔住。

金彤稱，當時她看到洪水不是「很急很急的水」，估計是江水上漲後已經靜止流動的「死水」。她又考慮到，男朋友不會游泳，而自己水性很好，「以前在長江邊遊過」，再加上有救生衣，於是決定代替男友划船前往洪水區。「如果出甚麼事，至少我會游泳。」

當事男友在微博發文，感激女友幫他救出高達模型，並稱一輩子都不會辜負對方。（微博）

鄭浩事後略有愧疚地表示，當時他看到女友坐船出發後，已經沒有再想高達，只希望女友安全。「我就一直擔心會翻船，一直望著我女朋友那個地方。」他事後更在微博發文稱，「就衝媳婦划船破窗去救我的高達，這輩子我都不會辜負你。」

報道指，二人準備明年結婚。金彤表示，二人在交往時，她喜歡的事情對方也會陪她做，對方喜歡的事情她也會支持，「互相尊重，這樣也會保持愛比較有新鮮感。」

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網民熱議：

「別人的神仙愛情」 「真愛啊，尊重對方的愛好，沒有認為這是一堆沒用的玩具。」 「愛是相互的，我羡慕了！」 「令人羡慕的愛情！祝福。」 「願這妹子將來不被辜負。」 「女生挺好的，但是還是命比較重要，沒必要這樣，東西沒了可以買。」 「這不提倡吧，安全第一。」

（綜合報道）