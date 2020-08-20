內地戲院逾8成已復工：票房突破10億　《八佰》上映帶動市場復甦

內地戲院早前因疫情而關閉了超過半年。7月20日，內地戲院有序恢復開放營業，至今已有一個月時間。據國家電影專資辦數據，截至8月20日0時，全國票房已超過10.1億元（人民幣，下同），觀影人次超過3300萬，全國戲院復工率超過83%。

8月14日晚，電影《八佰》在上海部分戲院點映，該片的正式上映日期為8月21日。圖為戲院屏幕播放《八佰》宣傳片。（中新社）

根據統計，自復工首日起，全國戲院復工率從最初的不足10%逐漸上升，5天後已達43.63%，到8月20日已超過83%。

票房方面，戲院復工5天內從單日350萬元一路上升至3315.3萬元。從8月14日起，隨着「戲院的上座率從30%提高到50%」相關規定的出台，加之復映的修復版《哈利波特與魔法石》和尚處在「點映」（即只在個別城市或個別戲院預先放映）中的國產戰爭大片《八佰》的雙重提振，此間單日票房已躍升至平均6千多萬元。戲院復工剛滿1個月，全國電影票房就已經超過10億元大關。

8月21日，國產戰爭大片《八佰》將正式上映，這部戲院復工以來的首部國產商業大片，點映票房就已經突破1.7億元，並連續多日獲全球單日票房冠軍。

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近期還將有數部熱門影片上檔。8月25日，國產片《我在時間盡頭等你》、《蕎麥瘋長》和進口片《小婦人》將同時進軍七夕檔期。而去年的愛國點映《我和我的祖國》姊妹篇《我和我的家鄉》與「春節檔」撤檔的《奪冠》、《姜子牙》等作品，將在今年的國慶檔期亮相。

上海市電影局20日介紹，該市已有296間戲院正式重啟，超過該市戲院總量的3/4。自7月20日起，上海市電影放映的每日票房連續位居全國各城市之首，8月15日單日最高票房超過500萬元。復工以來，上海各大戲院貢獻的票房佔全國總票房的10%以上；此間還舉辦了第23屆上海國際電影節。近期，電影《八佰》進入點映階段，上海作為影片歷史事件發生地，現階段排片場次日均超過千場。

上海電影局指出，上海市透過鼓勵申請補貼等方法，為影院和院線紓困，同時推出消費者激勵機制，聯合網絡平台開展惠民活動，安排購票補貼，帶動電影消費市場。

（綜合報道）