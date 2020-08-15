【新冠肺炎】廣東陸豐現本土病例　全市電影院停業藥店禁售退燒藥

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，廣東省陸豐市在周五（14日）出現1宗本土病例，患者是深圳水貝「盒馬鮮生」超市的員工，並且密切接觸者中有5人確診為無症狀感染者。 陸豐隨即宣布全市電影院自當天晚上9時起暫停營業，同時所有零售藥店暫停沒有醫生處方下銷售退燒藥。 與此同時，有內地傳媒報道，廣東多間大型零售企業紛紛在周六（15日）起採取防疫行動，例如要求所有進口肉禽類及水產品需經病毒檢測合格後才上架，甚至有超市全線下架所有海產品。

出現本土病例後，陸豐全市電影院即時暫停營業。（微博）

據此前報道，陸豐的本土病例，患者是深圳水貝「盒馬鮮生」超市的員工，是一名41歲的酸奶銷售員。深圳接獲廣東省衛健委通報後立即啟動應急處置，對患者所住居民樓的全部居民，以及工作場所的所有員工進行居家隔離及病毒檢測。經排查，當中有一男一女的病毒檢測呈陽性反應，結合其臨床表現，判定為無症狀感染者。該兩人均是患者的同事，亦在水貝「盒馬鮮生」超市工作。

此外，患者在陸豐的3名家屬亦在病毒檢測中呈陽性反應，同樣都被判定為無症狀感染者，目前已轉運至定點醫院集中收治。

大型連鎖零售企業華潤萬家公司有關負責人在接受內地傳媒訪問時透露，目前廣東地區華潤萬家門市，包括線上到家平台，均已全線下架所有海產品。負責人又稱，公司已強化對冷凍食品的進貨查驗，要求確保來源可追溯，做到源頭管控，嚴防疫情風險。各種進口肉禽及水產類產品，亦要求所有供應商均需提供病毒檢測報告，合格方可進貨及上架售賣。

此外，百佳永輝有關負責人稱亦稱，公司旗下門市對所有冷凍生鮮、肉類商品展開全面風險排查，加強對供應商的資質審查、檢疫檢驗報告審查等環節，切實保障供應商及商品的合規性和安全性。

冷鏈肉食和海鮮水產已成為各超市的防控重點區域。（南方都市報）

內地城市近來發現新增本土病例後，幾乎都會有一套既定處理程序，包括患者居住地點以封閉式管理、全市大範圍病毒檢測等。近來，發生疫情城市亦會有要求當地所有藥店停售退燒藥，以防有患者自行服藥退燒再出門，導致病毒進一步蔓延。遼寧大連此前出現本土病例後，當地隨即就發布《關於做好全市零售藥店有關退熱類藥品下架通知》，即日起退燒藥一律下架禁售，有發燒症狀的民眾，必須前往指定醫院就醫。

（綜合報道）