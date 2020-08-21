四川雅安連日暴雨致山泥傾瀉　多間房屋被埋至少6死1傷

四川雅安漢源縣在周五（21日）凌晨發生山泥傾瀉，縣政府隨即啟動地質災害Ⅰ級應急響應，全力展開應急搶險救援工作。 有當地村民拍片透露，有醫院受波及被掩埋。至於官方的最新通報則指，失聯的8人中，其中7人已被找到，可惜已無生命迹象，另外1人重傷。

山泥傾瀉涉及的泥石方量約80萬立方米。（微博）

通報指，受近期連續強降雨影響，雅安漢源縣富泉鎮中海村6組發生山泥傾瀉，涉及泥石方量約80萬立方米，並且導致省道435線交通中斷。從現場所見，山腳兩側分別散落有多間房屋，大量泥石從山上傾瀉至村民的居住地方。

有內地傳媒報道，鎮政府在提前監測到可能發生山泥傾瀉後，已派人提前一天開始通知、轉移村民撤離，十多戶村民被轉移到附近村莊木。但有受訪的值班人員指，會有村民被埋，可能是有人認為沒有太大的安全問題，深夜又悄悄回家。附近村莊的村民亦稱，在周四（20日）上已接獲通知要撤離。

山泥傾瀉範圍相當大。（四川日報）

據了解，雅安市自然資源和規劃局、市氣象局早在周二（18日）就聯合發布地質災害氣象風險預警，24小時內全市大部地方地質災害氣象風險等級為Ⅲ級（風險較高），要求加強監測、巡視、值守，主動、提前預防避讓。

（綜合報道）