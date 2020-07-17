貧困縣百億債務｜貴州黔南政府：官員急功近利搞政績　已強力糾偏

貴州省獨山縣作為國家級貧困縣，債務曾高達400多億元（人民幣．下同）。早前又被揭發耗巨資建造頗具規模的「山寨紫禁城」等豪華建築，被質疑當中或涉及利益輸送。 事件近日因為一輯紀錄片再度引起熱議，貴州黔南州政府周四（16日）發布通報指，涉事官員盲目舉債建設形象工程、政績工程，會多措並舉加緊推進整改。

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獨山縣位於貴州黔南州，只有一個街道和8個鄉鎮。據此前報道，內媒「觀視頻工作室」近日走訪獨山縣，拍攝並製作影片《親眼看看獨山縣怎麼燒掉400億！週年特輯（上）》，指當地巨資打造的豪華景區，部分卻成為爛尾景區。

貴州黔南州政府新聞辦公室在通報中指出，獨山縣、三都縣有關歷史遺留問題受到輿論關注，截至2020年6月末，獨山縣政府債務餘額135.68億元，三都縣政府債務餘額97.47億元，其餘為企業債務等。

通報稱，經查，獨山縣、三都縣融資吸納的資金中絕大多數用於基礎設施、脫貧攻堅、民生工程等項目建設，發揮了較好作用。但在此過程，獨山縣原縣委書記潘志立、三都縣原縣委書記梁嘉庚政績觀出現嚴重偏差，在缺乏調研、論證的情況下，急功近利，盲目融資舉債用於毋斂古城、水司樓、賽馬場等政績工程、形象工程建設，導致新開工項目數量迅速擴張，地方債務規模過大、債務風險突出，有的工程成為爛尾工程。

主導「山寨紫禁城」等項目的獨山縣原縣委書記潘志立。（網上圖片）

三都縣原縣委書記梁嘉庚。（網上圖片）

通報指，貴州省委、省政府，黔南州委、州政府已先後多次對潘志立、梁嘉庚進行誡勉、約談甚至問責，但潘志立、梁嘉庚仍有令不行、有禁不止。根據貴州省紀委監委的消息，梁、潘二人因嚴重違紀違法，已分別於2018年6月及2019年8月被開除黨籍和公職。最終，梁嘉庚犯受賄罪，於2019年3月判囚10年；潘志立因受賄、濫用職權數罪並罰，於2020年4月判囚12年。

此外，州、縣兩級紀檢監察機關就上述案件，強化監督檢查政績工程、形象工程、爛尾工程，並嚴肅查處了一批幹部。2018年以來，黔南州查處獨山、三都兩縣縣級領導幹部17人，科級幹部14人。「通過強力糾偏，兩縣工作迅速回歸到以脫貧攻堅、改善民生為重點的軌道上。」

據悉，今年3月3日，經縣級申請、市（州）級初審、貴州省扶貧開發領導小組委託第三方評估機構進行專項評估檢查和向社會公示等程序，獨山縣、三都縣符合國家貧困縣退出標準，實現脫貧摘帽。通報稱，針對兩縣有關歷史遺留問題，黔南州採取了一系列整改措施，並取得了階段性成效，會充分汲取教訓，督促指導兩縣鞏固脫貧成果，最大限度減少損失。

政府指少數人炒作「舊聞」製造謠言

通報最後還稱，歡迎傳媒對兩縣解決有關歷史遺留問題的進展進行客觀、真實的報道監督，但同時也注意到網上少數人反覆炒作「舊聞」並進行惡意關聯，對於故意混淆概念、製造謠言，意圖通過誤導形成輿論施壓、在處理有關問題中謀求不當利益等行為，公安機關將依法查處。有關歷史遺留問題的徹底解決需要時間和過程，希望得到輿論的理解支持。

（綜合報道）