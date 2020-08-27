以房思琪作情趣桌遊素材捱轟　內地參展商：純屬巧合不怕打官司

已故台灣女作家林奕含在2017年出版《房思琪的初戀樂園》長篇小說，內容講述13歲少女房思琪遭補習班老師當成洩慾工具、精神崩潰的歷程。在林奕含逝世後，她的父母指出，女兒的死和補教老師誘姦有關，房思琪至今已成為性侵受害女姓的代名詞。 惟近日有中國網民發現，上海國際成人展出現以「房思琪」命名的情趣桌遊，事件在網絡引起熱議。涉事桌遊公司遭到輿論撻伐，並主辦方永久撤銷參展資格。該公司負責人卻回應稱，取名「房思琪」純屬巧合，沒有看過相關小說，也不怕被告侵權。

內地參展商以「房思琪」的名稱當作情趣桌遊人物。（網絡圖片）

據內媒報道，寫有「房思琪」名字的桌遊卡牌屬於「趣蒲團桌遊」系列，出自瀋陽伯倫科技有限公司。該公司生產經銷和批發計劃生育用品、成人玩具、延時產品、情趣內衣等。今年6月11日，該公司申請了「趣蒲團」商標，但商標狀態爲「等待實質審查」。

而根據微博流傳的照片，該款「趣蒲團桌遊」卡牌有不少「性指令」，例如「給對方帶（戴）上眼罩並親吻身體上任意三個位置」、「對方綁住你的雙手並給你帶（戴）上眼罩，任由對方處置一分鐘」、「為對方做一次雙腿的唇舌按摩」。

事件引起熱議後，涉事公司負責人在接受內媒採訪時回應稱：「名字都是我們後來取的，取名這個東西沒有甚麼專利權不專利權的。我們所有的東西都是原創的，我們也不怕誰告我們侵權，名字沒有專屬權。小說我們沒看過，我們也不知道，這個東西這太巧合了，無意侵犯任何人。」

上海國際成人展組委會周二（25日）回應此事就指，作為展會主辦方，在展品內容細節上沒有做到細緻入微地審核，對此表示抱歉。此外，組委會強烈譴責涉事企業，敦促其鄭重道歉並嚴格審查產品，今後不得以任何身份參與上海國際成人展。

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