房思琪翻版？台教師與小六女生性交27次遭調查　女方自責投海自殺

台灣桃園徐姓國小老師2013年4月起至2017年2月，在自己私設的補習班和1名當時國小6年級少女發生27次性行為，多次在補習班桌上、出遊時性交，少女高一分手後，因校方發現他和男師交往通報性平會，但她卻自責不已投海自殺；檢方偵結，認定徐犯嫌明確，依妨害性自主罪嫌起訴徐。

檢警調查，徐當時和少女表白，在補習班鐵皮屋內親吻、撫摸，後來陸續在桌上、教室內和她發生性行為，還叫對方替她口交；訊時徐坦承會帶她出遊，也曾送手機、娃娃，彼此互稱「貓貓」，還說因為少女唸國二時交了男朋友，自己為此打了她一巴掌，懷疑她記仇所以才提告性侵。

少女唸高中時因曾在週記上透露想自殺念頭，學校輔導老師了解後，她才說因為情傷，男友是補習班老師，對方說可能得通報性平案件，但少女反應很激烈，揚言「如果通報就要死給她看」，後來才暫緩通報。

老師還說，少女有買《房思琪的初戀樂園》並說覺得自己和書中情節很像，讓她回想起過去的事情，而且她對徐又愛又恨，最後分手是因為見徐和1名學妹有說有笑，自己覺得很難過。

按圖了解房思琪事件的經過↓↓↓

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少女母親說，女兒去年4月親口告訴她自己遭徐性侵，對方事後還會要求他吃避孕藥；另根據少女和姑姑對話中，少女曾說「我每天都好有罪惡感」、「覺得很對不起他」、「希望一切可以從頭」，「犧牲青春歲月，換來這種結果」，姑姑則回「如果他沒幹這種事，一切就不會發生了」。

少女同學證稱，少女去年7月告訴她，自己國小6年級畢業前就遭性侵，所以只好說服自己跟徐是男女朋友，她也認為，徐男和少女之間關係早已超越師生，彼此會擁抱，還看過她穿徐的褲子，失蹤前還曾傳訊稱「對不起，永別了」。

檢方發現，少女因和徐發生關係，認為自己「髒掉了」，且未能信守承承諾（不會把性侵事情說出來）感到自責，還說「對不起我毀了你人生，我拿命陪你好不好」等語，去年7月16日留下遺書後失蹤，隔天在新北瑞芳海邊被發現落海自殺身亡。

檢警去年到徐私設的補習班搜索，但徐自案發後不斷請假，至今仍不出席接受性平教育委員調查，後來也被校方解聘；檢方偵結，認定徐一共27次犯行，犯意個別、行為互殊，依對14歲以上未滿16歲女子性交罪嫌起訴他。

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