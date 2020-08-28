遼寧兄弟被控盜堅果判無期：獄中意外遇真犯　申訴十多年終獲受理

遼寧瀋陽的曹慶三及曹波三兩兄弟，在1999年時被指控盜竊數百箱堅果，他們表示自己遭到警察刑訊逼供無奈認罪，結果被法院判處無期徒刑。未料就在服刑期間，曹氏兄弟意外遇見盜竊堅果的真犯。 曹氏兄弟為此持續申訴十多年，卻一直都被瀋陽地方法院及遼寧高院駁回。在2017年出獄後，曹氏兄弟轉向最高法第二巡迴法庭遞交申訴，並在去年底獲受理。但由於人手有限，至今仍未能夠立案複查。

曹氏兄弟出事前的合照。（澎湃新聞）

據案卷資料顯示，案發在1999年元旦，瀋陽一間堅果行經理報案稱倉庫遭竊，損失338箱美國進口開心果和50箱大杏仁，總價值約22萬元（人民幣．下同）。倉庫管理員指，發現被盜時門上的掛鎖已被人替換。警方調查認定，1998年12月31日下午2時許，曹氏兄弟攜帶事先準備好的剪鉗來到堅果行倉庫。曹慶三剪斷庫房鎖頭，換上事先準備好的同類型鎖頭，曹波三則在大門處接應。曹慶三其後先後兩次僱用6部人力三輪車，回到庫房用鑰匙打開庫門，從中盜走堅果。曹氏兄弟共分三次銷贓，獲贓款14萬元，每人分贓7萬元。

但曹慶三在接受內地傳媒訪問時稱，當時是認罪是被刑訊逼供，被辦案民警抓著手指強行按手印，對方更稱「你弟弟都認了，你還不認嗎？」曹波三亦指警方宣稱曹慶三已經認罪，「我要是也認罪，就能幫他分擔一點量刑，俺們不懂法，就這樣信了。」

不過，曹氏兄弟的訊問筆錄，不斷有提到堅果是從一個名叫「小三子」的男子手中購得。案件在2000年1月公開審理，瀋陽鐵路中院在當月28日作出一審判決，認定曹氏兄弟犯盜竊罪成，各自判處無期徒刑，並各沒收財產10萬元。

未料就2002年6月，曹慶三所在的監獄迎來一批新罪犯，結果發現其中一人就當年交貨的「小三子」，其真名為蔡某濤。蔡某濤因犯故意殺人罪未遂入獄，被判處死緩。曹慶三又發現，蔡某濤擁有一張照片，背面寫有大家姐曹秀玲的住址，是當年購貨後約定好支付尾款的地點。曹慶三將照片交給曹秀玲，要求作為新證據繼續向上級法院申訴。案卷資料顯示，蔡某濤在接受提審時均有承認自己就是「小三子」，並對盜竊堅果一事供認不諱。蔡某濤稱，此前沒有坦白的原因，是因為當初入獄時已經被判處死緩，害怕會因此再加刑。對於涉案堅果的件數及貨款金額，蔡某濤亦能清楚陳述並且與現實吻合。

曹氏兄弟的申訴卻在2007年11月23日被駁回，原因是蔡某濤臨時反口。有報導提到，疑似是負責案件的法官要求蔡某濤不要認罪，有獄友更聽到法官稱「你不知道你判甚麼刑了嗎，你是死緩，你現在認，考慮後果了嗎？」可惜的是，曹氏兄弟繼續向上級法院申訴，但遼寧省高院仍在2014年9月4日，以「蔡某濤的供述前後不一致」為由駁回。

曹氏兄弟多年來持續申訴。（澎湃新聞）

曹氏兄弟在2017年相繼出獄，同時蔡某濤亦因獲得數次減刑後，即將在2021年6月12日出獄。曹氏兄弟出獄後，轉為向位於瀋陽的最高法第二巡回法庭申訴，終在去年底獲通知已經受理。

弟弟曹波三坦言，當年與哥哥努力工作從縣城搬到省城，一切剛有起色之時，卻因「不明不白」的官司失去長達17年的自由。哥哥曹慶三則表示，最深的愧疚就是沒能在大家姐離世前出來見她一面。

（綜合報道）