新冠肺炎｜華人回國機票被黃牛炒高至18萬元　京滬成立專案組調查

新冠肺炎疫情在全球擴散，不少華人選擇返回中國避疫，惟回國航班驟減，國際機票價格水漲船高。 內地傳媒揭露，海外華人回國的經濟艙機票，從2萬元至4萬元（人民幣．下同）的全價炒到10萬元的實際成交價，背後經過了層層加價及多次轉手，加價方卻不一定是擁有正規牌照的機票代理，而是擁有客戶資源的黃牛。目前上海和北京公安已經成立了專案組，以詐騙形式立案調查私自代理機票的案件。

3月25日，在上海浦東國際機場，邊檢人員為旅客辦理入境手續。（新華社）

中國民航局今年3月底出台「五個一政策」，即一家航空公司在一個國家只能保留一個航線，並且一周最多只有一個航班。

《封面新聞》報道，據某商旅公司知情人宋剛（化名）透露，回國航班銳減後，北美、歐洲回國機票從平時的八九千元經濟艙價漲至2萬至4萬，仍然一票難求，數個機票代理商亦趁機炒高機票價格。

4月16日，中國民航局再下發《關於進一步明確疫情期間國際機票銷售有關問題的通知》，要求航空公司對國際機票全部採取直銷模式，確保公開透明、明碼標價，杜絕中間環節倒票、炒票行為。

但這並未阻止代理商高價炒票的操作，當時的回國航班分為三種，直飛航班、包機與中轉航班，每類航班代理商加價不等，直飛航班經濟艙價格炒高至十多萬元。宋剛表示，「最高達到18萬。」

報道介紹了周女士幫在加拿大留學的兒子買機票事例。疫情爆發後，周女士擔心兒子安全，一直在找渠道購買機票讓兒子回國。今年6月，她通過朋友推薦聯繫上了一位特價機票代理人，原價4萬多元的東方航空經濟艙機票，最終以10萬多元成交，她在代理人手中幫兒子買到了7月從溫哥華直飛成都的機票。

捱貴價機票的還有在紐約留學的程同學，他在微信聯繫到一位機票代理人，原價2萬多元埃塞俄比亞航空的中轉航班，最終以6.1萬元成交。程同學成功返回上海，「代理說沒辦法把價格放低，因為價格低了對方也不得給他位置。當時想的是，能成功回國就好了，哪兒想到其他那麼多。」

及至8月9日，宋剛收到上海市公安局國際機場分局調取證據通知書，得知內部有人員私自代理機票，最終以涉嫌職務侵佔罪進行刑事拘留。報道稱，目前上海和北京公安成立了專案組，以詐騙形式立案調查，有數名旅客成功找代理人退返差價，但90%的旅客並不知情，仍以為是市場溢價行為。

上海市公安局國際機場分局向部分代理公司發出調取證據通知書。（網絡圖片）

宋剛表示，4月20日，公司已收到航空公司下發的通知，通知內部人員不能私自倒賣機票。「許多在英國讀書的中國小學生、初中生，家長着急，不管出多高的價格都希望孩子平安回來，因此造成了市場違法哄抬價格的行為。」

上文中以10萬元買高價機票的周女士在7月才得知，民航局曾下發杜絕炒票行為的通知，而她所購買的機票，是代理違規違法操作，涉嫌詐騙和非法經營。周女士其後打電話至航空公司投訴，翌日收到代理人退回的6萬元差價。

周女士稱，目前已有多位知情旅客收到了差價退款，「但絕大部分被加價買票的人是不知道這回事的，以為是市場行為，就算了，其實他們被收割了是可以找票販子退錢的。」

宋剛則說，「最近查得嚴，票販子們低調了。」目前已有多間涉嫌代理公司被查處，各大航空公司也從內部嚴格處理相關人士。他也呼籲，疫情期間在非官方渠道買到高價國際機票的旅客，可以直接撥打航空公司電話舉報，或向公安報警，以挽回損失。

（封面新聞）