【新冠肺炎】中國駐以色列大使館：約90名中國工人在以確診

據中國駐以色列大使館微信號「以館為家」發布的消息，近日，根據以色列當地媒體報導及以政府提供的相關信息，以色列佩塔提克瓦市（Petah Tikva）某中國建築工人聚居區暴發新冠肺炎疫情，上週五（14日）衛生部門對居住於該區域的中國工人進行統一檢測，目前已有約90人確診感染新冠病毒，均為輕症或無症狀。

大使館方面表示，檢測陽性的工人已被送至指定酒店隔離或醫院治療，當地政府已將相關區域封鎖隔離，檢測陰性的工人須在住所繼續隔離幾天後再次進行檢測，以免擴大感染範圍，當地政府將提供食物、醫療服務等保障。

大使館指，將密切關注確診中國工人狀況，提供必要幫助，維護大家合法權益和健康安全。

2020年7月18日，特拉維夫數千民眾在海灘旁舉行集會，要求國家對受疫情影響的企業，及失業或被迫放無薪假的民眾提供援助。(Sebastian Scheiner/美聯社）

大使館又提醒稱，請已確診工人積極配合當地隔離安排，如自身健康狀況異常需要就醫，或生活上有其他困難或訴求，應及時向隔離酒店反映；請依然居住在佩塔提克瓦封鎖隔離區域內的工人，積極配合當地隔離和檢測要求，勿離開隔離區域，儘量減少外出活動和相互接觸，如有生活和醫療等方面的困難和訴求，應向當地政府反映。

對於近期曾居住在相關區域的工人，或與確診工人有密切接觸史的其他工人，大使館提醒他們切勿隱瞞接觸史或自身病情，應儘快聯繫衛生部門進行檢測，並按規定及時隔離或治療，以避免病毒進一步擴散。以色列政府相關部門表示，因新冠肺炎導致的檢測或治療費用，將由以政府承擔。

大使館又提醒其他中國建築工人嚴格遵守當地防疫規定。大使館表示，在以色列的國人如有任何疑似症狀，應及時檢測或就醫，如確有必要，可聯繫中國大使館尋求幫助。駐以色列大使館領事保護協助電話：00972-3-5459520；外交部全球領保與服務應急呼叫中心電話：0086-10-12308或0086-10-59913991。

以色列佩塔提克瓦市地理位置：