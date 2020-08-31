新冠肺炎｜深圳取消8名跨境貨車司機豁免隔離資格　1人涉辱罵醫務

深圳市口岸辦發布消息稱，上周五（28日）已向有關部門通報，取消違反疫情防控管理規定的8名跨境貨車司機豁免入境隔離備案資格。據介紹，其中一名司機在深圳灣口岸核酸採樣工作點不遵守現場秩序，辱駡醫務人員且存在暴力行為。

內地收緊跨境司機入境的措施後，皇崗口岸有跨境司機排隊等待通關。（業內人士提供）

根據通報，此次被取消豁免入境隔離資格的8名司機中，有6名司機是入境後不配合社區工作人員引導，未按規定前往指定司機服務驛站集中居住；1名司機在深圳灣口岸核酸採樣工作點不遵守現場秩序，辱駡醫務人員且存在暴力行為；1名司機自文錦渡口岸入境後未按規定停放跨境貨車，違規前往公共餐廳用餐。

根據目前的政策，深港跨境貨車司機若符合相關政策要求，在執行跨境運輸作業期間獲豁免集中隔離，但相關部門對入境跨境貨車司機實施健康管理措施。

今年5月，深圳政府口岸辦公室曾發布關於疫情防控期間跨境貨車司機入境後健康管理措施的告知書，告知書中列出了8類違規行為，明確如跨境貨車司機有相關違規行為，由相關部門按照程序實施相應處置措施。嚴重違規者將被移出備案名單，取消豁免集中隔離資格，疫情防控期間不予恢復。

跨境司機持核酸檢測陰性結果證明才能入境。 （深圳口岸辦）

深圳對跨境貨車司機列出的8類違規行為如下：

1）入境深圳後，沒有按照申報的路線行駛； 2）入境深圳後，沒有在申報休息居住地點隔離居住而外出活動； 3）對健康認證碼申報信息和核酸結果驗證材料弄虛作假； 4）多次不符合入境健康認證碼和核酸檢測結果驗核要求而被退港； 5）在口岸通關現場不遵守秩序、不配合引導； 6）在口岸通關環節，因違反衛生檢疫和出入境查驗管理規定，被海關、邊檢實施行政處罰，情節嚴重； 7）在內地作業期間，因違反相關管理規定被公安、交通等職能部門實施行政處罰，情節嚴重； 8）發生其他不遵守廣東省、深圳市相關疫情防控政策措施要求的行為，情節嚴重。

4月1日，環衛工人在深圳灣口岸消殺作業。（中新社）

此前深圳市口岸辦也曾通過官方平台發布跨境司機疫情防控措施管理規定以及經核實存在違規行為司機處置情況。

據悉，受處置司機的違規行為包括超出申報活動範圍活動、違規前往公共場所、搭乘公共交通工具、拒絕前往指定驛站住宿、不遵守口岸現場秩序、不配合社區日常管理等多種情形。有3間香港運輸貨運公司和1間廣東連州貨運公司，由於名下有多名跨境司機存在違規行為受到嚴重警告，名下其他司機豁免入境隔離資格也相應受到影響。

另據了解，3月27日至8月27日，深圳市在口岸入境現場對跨境貨車司機實施核酸檢測38.149萬人次，結果均為陰性。

（深圳口岸辦）