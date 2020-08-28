【新冠肺炎】深圳通報8月14日疫情調查結果：香港輸入可能性大

廣東汕尾在14日新增一宗本土病例，並排查到5名密切接觸者為無症狀感染者。廣東方面指，該本土病例患者是深圳羅湖水貝「盒馬鮮生」超市的員工。 8月28日下午，深圳市政府新聞辦舉行新聞發佈會，介紹深圳新冠肺炎疫情防控最新情況。會上，深圳市衛生健康委主任、市防控工作領導小組（指揮部）新聞發言人羅樂宣介紹了「8·14」疫情的排查檢測情況，他說，基因組溯源和流行病學調查結果提示該疫情由香港輸入的可能性大。

據廣東省衛健委此前通報，8月14日，廣東汕尾陸豐排查發現1名新冠肺炎核酸陽性人員，為新冠肺炎確診病例，工作地點在深圳羅湖區水貝盒馬鮮生超市。其後，深圳市衛健委在當晚進一步通報，經深圳方面排查，2人（男性、女性各1人）核酸檢測陽性，結合其臨床表現，判定為無症狀感染者，其他均為陰性。該2例陽性人員均在羅湖區水貝盒馬鮮生超市工作。

深圳市衞健委主任、市防控工作領導小組新聞發言人羅樂宣表示，經基因組溯源和流行病學調查結果，綜合判定為是一起由香港輸入的關聯性病例感染。（中通社微博）

羅樂宣在8月28日的新聞發佈會上介紹，通過排查，除8月14日、19日發現的3例無症狀感染者，目前無新增無症狀感染者。3名無症狀感染者中，其中1名已連續3次核酸檢測呈陰性，經專家組討論，如無病情變化，擬於隔離觀察期滿後解除隔離出院。另外2人仍需繼續在市第三人民醫院住院觀察，目前情況穩定。

疫情源頭排查方面，經比對分析發現，本次患者病毒序列與深圳早期2、3月間本地患者病毒序列間存在較大差異，與香港7-8月流行病毒株高度同源，同源率達99.99%，基因組溯源和流行病學調查結果提示由香港輸入的可能性大。此外，患者病毒序列與廣東省其他境外輸入個案、北京新發地、大連和新疆的病毒序列等不屬於同一個分支，也與厄瓜多爾、巴西流行的病毒序列不屬於一個分支。

深圳一盒馬鮮生超市在進行消毒。（深圳盒馬鮮生微博）

羅樂宣表示，這表明，此次感染與從國外進口的新冠病毒污染的冷凍食品關聯性不大，也排除了與近期國內其他地區局部聚集性疫情的關聯性。

羅樂宣表示，目前「8·14」疫情至今已經經過一個14天的潛伏期，未發現新增感染病例，可以初步判定本輪疫情得到有效控制，後續再續發病例或者無症狀感染者的可能性較小。

早前，深圳盒馬鮮生在員工確診後，全市分店停業進行消毒，並對員工進行檢測。不過，隨著疫情緩和，自8月27日起，深圳10家盒馬鮮生門店開始恢復線上線下服務。