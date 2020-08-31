【新冠肺炎】武漢街市公開賣野生田雞　網民斥「好了傷疤忘了痛」

新冠肺炎疫情爆發至今，病毒源頭仍未有正式結論，但外界普遍把野味視為疫症的「罪魁禍首」。湖北武漢的華南海鮮市場更一度被視作發源地。 就在內地疫情逐漸緩和之際，有傳媒揭發，武漢的街市近日有商販出售野生田雞，引發市民擔心。當地市監局表示，知情者可來電舉報，將派工作人員去調查。

近日武漢的街市有商販出售野生田雞。（影片截圖）

根據內媒《澎湃新聞》上載的影片，在武漢的天聲街菜市場和長春路菜市場，有多個商家販賣野生青蛙，價格從每斤25元（人民幣．下同）到30元不等。片段可見，這些青蛙被裝在綠色網袋中，隨意放置在地面上。據悉，有商家明目張膽把野生青蛙放在門口販賣，也有人藏在店舖內偷偷出售。

有武漢市民表示，現在疫情形勢還很嚴峻，不敢吃野生青蛙，也不敢吃進口的肉。還有人認為，青蛙身上的寄生蟲特別多，怕煮不熟會有寄生蟲跑到大腦裏面。武漢市市場監督管理局工作人員則回應稱，野生動物不能販賣，人工繁殖的可以，如果市民知道售賣野生青蛙的具體地點，可以隨時舉報，後續會有辦案人員去查。

武漢市監局表示，野生動物不能販賣，人工繁殖的可以。（影片截圖）

事件曝光後在網絡上也引起討論，不少人對「野味」市場表示擔心：

「好了傷疤忘了痛。」 「疫情當下，又開始了？忘記了？」 「禍從口出，管住嘴！」 「真的不長記性。」 「沒有買的，就沒有賣的。」

也有網民認為，事件只是部分商販的行為，而這次舉報商販的就是武漢市民，呼籲勿將個別行為上升到全部武漢人身上，並希望監管部門主動查清事件。

新冠肺炎疫情爆發初期，病患多與武漢華南海鮮市場有關。商戶「大眾畜牧野味」位於武漢華南海鮮市場東區，其價目表顯示曾出售大量疑似野生動物。（微博）

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據悉，國家市場監管總局、農業農村部、國家林草局三部委此前發布關於禁止野生動物交易的公告，要求全國疫情解除期間，禁止野生動物交易活動，遠離「野味」。當時網傳一份名單顯示，牛蛙、甲魚、水鴨等也被禁止經營銷售。但國家林草局相關負責人後來表示，三部委尚未發布相關野生動物名錄，更沒有發布禁食名單。

牛蛙一直是內地熱門的食材。行業估算數據顯示，2019年中國牛蛙類餐廳超過了2萬家。而在水產品中，除魚類和小龍蝦外，內地養殖量最高的就是牛蛙。

（綜合報道）