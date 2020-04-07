【新冠肺炎】湖北實施「愛國衛生十大行動」：加大力度禁野味交易

湖北省新冠肺炎疫情防控指揮部發出《關於進一步加強愛國衛生運動切實做好新冠肺炎疫情防控工作的通知》，要求各地採取系列措施，全方位多層次推進「愛國衛生運動」，充分發揚「愛國衛生運動」優良傳統，樹立「愛國衛生人人受益，疫情防控人人有責」的理念。

在湖北市面，居民出門時均戴上口罩。（中新社）

為進一步做好疫情防控，結合當前疫情防控形勢和第32個愛國衛生月「防疫有我、愛衛同行」活動主題，《通知》指出，湖北省將實施「愛國衛生十大行動」。

「人居環境整治行動」要求，在解除封閉、復工復產復學的第一時間，各地要發動群眾，開展環境衛生大掃除活動，及時清運垃圾雜物，清除衛生死角。

「健康知識普及行動」提出，充分利用廣播、電視、網絡、微博、微信等媒體和業主微信群、大喇叭廣播等形式，及時準確將疫情防控等健康知識傳播到每個家庭和個人。

「公共場所健康監測與消毒行動」，將重點開展公共場所的防疫消毒、員工的健康檢查、進出人員的體溫檢測，特別是監管場所、養老機構、福利院、精神衛生醫療機構等特殊場所的日常消毒和環境衛生。

從3月25日零時起，湖北除武漢以外地區解除離鄂通道管控，有序恢復對外交通。隨著疫情形勢好轉，民眾生活逐步恢復正常。圖為3月24日，黃岡大街上的市民。（中新社）

農貿市場做到無野生動物交易

「農貿市場整治行動」明確要求，各地農貿市場恢復營業後，要做到無野生動物交易、無活禽交易、無旱廁、無暴露垃圾。湖北省將加大農貿市場整治和管理力度，禁止野生動物交易，革除濫食野生動物陋習，嚴厲打擊違法違規行為。

「工作學習場所防護行動」要求，各類企業、學校、機關事業單位在復工復產復學前，必須做到「五個必須」：必須加強人員進出管理，檢測體溫正常方可進入；必須加強生產、學習、辦公場所內自然通風換氣；必須保障洗手設施正常運行；必須加強公共區域和相關物品的定期消毒；必須規範垃圾收集處理。

「病媒生物防制行動」要求，動員群眾、組織專業隊伍開展滅鼠、滅蟑、滅蚊、滅蠅活動。

倡使用公用餐具和分餐制

「交通出行健康安全行動」提出，駕駛汽車要盡量關閉車內空調，開窗通風。

「心理健康促進行動」引導群眾客觀認識、科學應對疫情，做到不信謠、不傳謠、不造謠，繼續重點做好封閉管理人群的心理疏導。

「健康飲食倡導行動」倡導家庭、社會使用公用餐具和分餐制。

「無疫創建推進行動」則要求，切實推進全省無疫街道（鄉鎮）、無疫社區（村）和無疫單位（企業）創建。