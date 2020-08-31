官司不斷｜剛遭吳秀波起訴　范冰冰又因演出合同糾紛被樂視狀告

現年38歲的內地藝人范冰冰，2018年曾捲入逃稅風波，趁醜聞丟淡後漸有復出趨勢，但近期卻官司纏身，繼日前被內地男演員吳秀波起訴後，多間內媒今日（31日）報道稱，范冰冰又被樂視告上法庭，涉及案由為演出合同糾紛。

范冰冰還未全面復出，就遭遇一單接一單官司。（微博@范冰冰）

據內地企業數據平台天眼查數據顯示，近日，無錫愛美神影視文化有限公司新增開庭公告。原告為樂視影業（北京）有限公司，被告為無錫愛美神影視文化有限公司和范冰冰，案件由北京朝陽法院受理，將於9月14日上午9時開庭。中國庭審公開網顯示，該案庭審將現場直播，案號為（2020）京0105民初3116號。

公開資料顯示，無錫愛美神影視文化有限公司成立於2015年，註冊資本1500萬人民幣，經營範圍主要包括廣播電視節目的製作、電影的製作、發行與放映等。公司有兩個大股東，其中范冰冰為最終受益人，持股比例達74.5%；范冰冰母親張傳美持股比例達25.5%，亦為公司最終受益人。除愛美神外，范冰冰名下目前還有其他6間公司，其中4間公司由她擔任法定代表人。

中國庭審公開網將會現場直播該案庭審。（網站截圖）

根據內地法律，演出合同糾紛是指當事人因訂立、履行、變更、終止演出合同所發生的糾紛。演出合同是指雙方約定由一方為他方演出文藝節目等，他方支付報酬的合同。演出人的主要義務是親自按時、按質、按量履行合同，演出人應按合同約定親自演出，不能由他人代替，這是演出合同所具有的人身屬性所決定。

無錫愛美神影視文化有限公司近日接連遭遇合同糾紛。（企查查截圖）

企業資訊查詢平台「企查查」還顯示，8月10日，范冰冰旗下的無錫愛美神影視文化有限公司因合同糾紛被霍爾果斯不二文化傳媒有限公司起訴，法院為北京市朝陽區人民法院。霍爾果斯不二文化傳媒有限公司的大股東則是此前因出軌而形象受損的51歲男藝人吳秀波，持股比例達99%。

據知，該案一審已於本月10日開庭，並正排期作第二審。官方未有披露官司具體詳情和內容，因此估計案件不會作公開審理。

但有傳媒報道，范冰冰和吳秀波的官司與范冰冰前男友李晨首次執導、於2017年上映的電影《空天獵》有關。當時范冰冰和李晨仍處於蜜戀中，范冰冰為撐男友，除了零片酬出演女主角之外，更大力投資該部電影，她的無錫愛美神影視公司成為了該片的主要投資公司。此外，她更親自邀請吳秀波客串戲中李晨航空學校的老師一角。

報道稱，依吳秀波個性，他極少為沒有利益關係的影片客串，而雙方極有可能達成了某些協議，吳秀波才應允出演該片。最後《空天獵》票房慘淡，蝕本收場，無錫愛美神影視公司亦與其他參投公司因分賬問題而發生利益糾紛。所以外界估計，吳秀波今次亦是因此片而與范冰冰鬧上法庭。

（綜合報道）