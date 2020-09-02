黑老大建「色情帝國」：10年組織賣淫16萬次　區書記公安局長涉案

2020年6月，江蘇徐州「黑老大」王在清因組織賣淫罪等多項罪名，一審被判刑22年。。 內媒近日報道了該案的來龍去脈。內地媒體指，王在清曾是當地赫赫有名的「聰明人」，「黑白通吃」的他，公安局長眼裏是「小兄弟」，在手下眼中則是「大哥」。根據法院判決書，王在清旗下的色情集團在10年時間裏組織賣淫16萬次，獲利1.2億元（人民幣，下同）。他落網後，牽連出區委書記和包括公安局長在內的10多名警員落馬。

小麗是徐州一名妓女，被稱為99號技師。被警方拘捕時，她正幫客人沖涼，1小時前還曾接過客，賺了300多元。小麗說，只要被客人選中，一次提成至少330元，「上鐘不允許帶手機，不能接私活，更要對客人隱私保密。」

▼ 王在清旗下的不少會所設置在酒店內 裝潢非常精緻

曾特意到南京和澳門考察裝修風格

妓女們雖互不相識，卻都是王在清賣淫網絡的成員。據了解，王在清為了用正規按摩掩飾賣淫服務，在對海天淨塵私人會所裝修前，特意到南京和澳門考察裝修風格。為躲避警方查處，他還安裝了不少防盜門和密碼門。為了規避法律風險，王在清用其親屬的名字註冊過多間公司。

當地曾有傳言稱，王在清旗下的妓女，都要比其他妓女「更有面子」。因為王在清背後有着龐大的政商關係網，出了事都能擺平。後經法院審理查明，2008年至2018年案發，王在清賣淫網絡中有多達百名妓女，共非法獲利1.2億元，成為江蘇地區近年來規模最大的賣淫集團。

王在清被判刑22年。（上游新聞）

王在清旗下會所對妓女的儀容儀表、培訓站姿、禮貌用語、服務流程、工作時間等均有明確規定，上班期間一律穿灰色短袖襯衫搭配黑褲的工作衫。妓女要整潔、講衛生，上班時間是每天下午1時到凌晨2時。同時，王在清還註冊辦理了多個POS機，實行單獨管理妓女和財務工作的制度，以規避風險。

王在清對妓女的提成也做出明確規定。以680元為起點，妓女可拿到嫖妓款項4到6成的提成，但絕不允許私下接客。2010年夏天，曾有旗下經理私自會所外妓女到會所內為客人提供性服務，王在清得知後將涉事兩名經理關押在辦公室內，先後以毆打、辱罵、恐嚇等方式對二人審問，並要求他們上繳「非法所得」。

在王在清的運作下，旗下賣淫場所每月純利潤就可達500萬元以上。這些錢除了用作償還貸款外，更多的是用於王在清等人個人消費，包括吸食毒品和嫖妓。

今年6月3日，王在清因犯組織、領導黑社會性質組織罪，組織賣淫罪，聚眾淫亂罪等16項罪名，被判囚22年，並處沒收個人全部財產，剝奪政治權利4年。王在清的前妻王景犯參加黑社會性質組織罪、組織賣淫罪、非法拘禁罪、犯騙取貸款罪、高利轉貸罪，被判處有期徒刑11年，並處沒收個人全部財產。涉案的其餘27人，也因犯參加黑社會性質組織罪、組織賣淫罪、非法拘禁罪等多項罪名分別獲刑。

據司法機關查明，為尋求非法保護或獲取非法利益，王在清先後向11名公職人員行賄財物價值200餘萬元，向8名金融機構人員分別行賄財物價值190餘萬元。涉案者包括徐州市公安局泉山分局原副局長，雲龍分局原政委、雲龍湖風景名勝區分局原局長，徐州市沛縣政府原副縣長、公安局局長曹為民等4名公安局長。徐州市雲龍區原區委書記方正華，因幫助王在清謀利致使國家資產損失788萬元，僅擔任3年區委書記便落馬獲刑。

（上游新聞）