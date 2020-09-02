劉慈欣小說《三體》獲Netflix改編拍劇　《權力遊戲》主創任編劇

中國作家劉慈欣的科幻小說《三體》（The Three-Body Problem）獲Netflix選中製成影音作品，並由《權力遊戲》（Game of Thrones）主創團隊成員 David Benioff 、D. B. Weiss ，以及美籍製片人 Alexander Woo 參與改編。而劉慈欣本人和英文版譯者劉宇昆將擔任本片製片顧問。 《三體》曾獲得科幻小說界大獎雨果獎，劉慈欣是首位奪得該獎的亞洲人。

Netflix改編劇涵蓋了《三體》三部曲。（網上圖片）

據悉，Netflix改編劇涵蓋了《三體》三部曲，即《三體：地球往事》《三體：黑暗森林》和《三體：死神永生》。Netflix 已與三體宇宙和遊族達成協議，獲得製作該系列的英文改編權。

Netflix原創影集副總裁Peter Friedlander表示，「多位編劇都是《三體》的狂熱擁護者。作為一個影迷，能得到劉慈欣的支持，對我們來說特別有意義。我們都有一個共同的目標：向這個不可思議的故事致敬，並帶著成員們進行一生的冒險之旅。」David Benioff 和 D. B. Weiss 形容，劉慈欣《三體》三部曲是他們讀過的最具雄心的科幻小說系列。

《流浪地球》也是劉慈欣的短篇小說。（中新社）

劉慈欣則說，他非常尊重和信任《三體》英文系列劇集的創作團隊，相信他們一定會為全球的《三體》愛好者帶來精彩的視覺享受。「作為作者，我很榮幸能看到這部特別的科幻作品在全世界傳播開來，並得到許多粉絲的喜愛。我也很高興世界各地的新老粉絲們未來能夠在Netflix上看到這個故事。」

《三體》小說述了地球人類文明和三體文明的信息交流、生死搏殺及兩個文明在宇宙中的興衰歷程。《三體》以20多種語言全球發行，銷量突破2100萬冊。去年7月，《三體》日文版正式開售，發售當天書冊就臨時加印2批，並迅速登上了日亞文學暢銷榜第一位。

（綜合報道）