故意開車撞人致2死4傷　事後下車吸煙跳舞　廣西男一審判死

今年2月5日下午，廣西賀州男子楊遜識駕車在一路口與多輛車發生碰撞，造成2死4傷。事發後，他下車抽煙，還在大街上跳舞。 9月2日，賀州市中級人民法院對該案作出一審宣判，被告人楊遜識因犯故意殺人罪、以危險方法危害公共安全罪被判處死刑。

法院經審理查明，被告人楊遜識因吸毒被家人多次勸誡產生怨恨。2月5日，楊遜識在電話裡與其父親、弟弟等家人發生激烈爭吵後，於當天下午2時許開車在街上閒逛。

楊遜識在撞人後下車吸煙、跳舞。（南國早報）

當楊遜識駕車到光明路時，發現弟弟的女朋友，便駕車對她進行撞擊報復，致其搶救無效死亡。

隨後，他繼續沿光明路行駛，與一輛小車正面發生碰撞，趁對方下車察看時，搶走對方車輛駛離現場。

想「撞死更多人來陪葬」

途中，他想到前面已撞一人，便產生撞死更多人來陪葬的想法，於是駕車至光明橋頭紅綠燈十字路口時，故意製造汽車衝撞事故，造成1人死亡、3人輕傷一級、1人輕微傷以及多車受損的嚴重後果。此後楊被警方逮捕。

楊遜識在法庭上。（南國早報）

法院審理認為，被告人楊遜識故意非法剝奪他人生命，致1人死亡、1車受損，其行為確已構成故意殺人罪。之後，楊遜識又以駕車衝撞不特定他人的危險方法危害公共安全，致1人死亡、3人輕傷一級、1人輕微傷及多車受損，其行為構成以危險方法危害公共安全罪。

綜上，賀州市中級人民法院依法判決被告人楊遜識犯故意殺人罪、以危險方法危害公共安全罪，數罪並罰，決定執行死刑，剝奪政治權利終身；楊遜識賠償附帶民事訴訟原告人申某華等5人因本案所產生的法定經濟損失。

（南國早報）