廣西兩漢偷挖領導祖墳三具屍骨　竟是為博取賞識？

廣西有兩名男子為博取一單位領導的賞識，竟多次盜竊該領導家族祖墳的屍骨，打算等該領導找不著時再出來「立功」，最終事與願違，事件遭到揭發。

廣西有兩名男子為博取一單位領導的賞識，竟多次盜竊該領導家族祖墳的屍骨，打算等該領導找不著時再出來「立功」。圖片為示意圖。（資料圖片）

內媒報道指，廣西百色市田陽村村民王某自學風水地理。韋氏家族中的韋某是百色市一個單位的領導，王某曾求韋某辦事未果，為得到韋某的重用和賞識，他想通過盜走韋家祖墳內的屍骨，然後讓韋某等人找他幫忙尋回，以此邀功。

2018年10月，王某於是聯同其姐夫韋某鐵到韋氏家族的祖墳，使用鋤頭挖開祖墳，盜走韋某曾祖母的屍骨。其後王某不見韋某等人來找他幫忙，心有不甘，於是在2019年9月以相同手段盜取韋某的曾祖父的屍骨，又在2020年2月盜取韋某岳父的屍骨。

至2020年3月，韋某家人到墓地查看時發現有異樣，於是向當地派出所報案。4月，韋某鐵主動到公安機關投案並如實供述其犯罪事實，其後王某也供述其犯罪事實。案件偵破後，被盜竊的屍骨均已找回。近日，當地檢察院以王某、韋某鐵涉嫌盜竊屍骨罪向百色市田陽區法院提起公訴。

（綜合報道）