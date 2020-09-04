【不止健康碼】蘇州首推「文明碼」　積分等級愈高享受便利愈多

新冠肺炎疫情爆發至今，不少內地民眾的生活習慣和社交方式已發生轉變，特別是「健康碼」出行制度在各省市都非常普及。 除了記錄健康狀況的「健康碼」以外，江蘇蘇州近日還推出了「文明碼」，通過「一人一碼」構築文明積分信息識別體系。據介紹，文明積分等級高的市民將會享受工作、生活、就業、學習、娛樂的優先和便利。

江蘇蘇州近日還推出了「文明碼」，要通過「一人一碼」構築文明積分信息識別體系。（網絡圖片）

當地傳媒報道，蘇州市委政法委和市公安局今年5月共同設計了蘇州市電子身份碼便民移動應用「蘇城碼」App，集市民通行碼、電子證照等應用於一體，能查看身份證、駕駛證、行駛證等電子證件。而江蘇省統一使用的健康碼「蘇康碼」也可以在「蘇城碼」App內找到。

本周四（3日），「蘇城碼」更新後又推出了全國首創的「蘇城文明碼」，可以展示交通違法行為扣減文明交通指數分值、志願者註冊及參與活動積分，並可作為警示和懲戒綜合文明指數低於下限人員的電子憑證以及外來人口積分入戶志願服務電子憑證。

據悉，「蘇城文明碼」個人中心顯示的「文明積分」，由文明交通指數和文明志願指數構成，將來還會有更多其他文明指數和活動功能。

其中文明交通指數適用於18周歲及以上的在蘇人員，基本分是1000分，上限也是1000分。文明交通指數的計分周期為一年，周期屆滿後重新計分。扣分由個人交通違法行為處罰記錄產生，例如機動車闖紅燈扣50分，酒後駕駛扣100分。加分則由參加交通志願執勤活動產生，每參加一次交通志願執勤，可獲得固定加分。

至於文明志願指數與志願服務相關，市民可在線報名參加各類志願服務，每參加一次志願服務，將按照賦分規則獲得文明志願指數積分。

經過新冠肺炎疫情，內地民眾已經習慣掃健康碼出行。（資料圖片）

報道稱，「文明碼」構築起文明積分信息識別體系，可以形成市民文明程度「個性畫像」，「推動每個市民自覺養成文明交通、志願服務、垃圾分類、文明用餐、文明禮讓、文明上網、誠信守法、厲行節約等良好習慣，形成『亮文明碼、做文明人、建文明城』的社會文明新風尚。」

（姑蘇晚報／蘇州本地生活）