加裝升降機突下墜壓死工人　疑因未斷電有業主撳掣

9月4日上午10時左右，四川樂山一處屋苑的升降機加裝項目發生施工意外，事發時電梯突然下降，正在電梯井中施工的張姓工人被壓傷，因傷勢過重搶救無效死亡。 負責升降機安裝的項目負責人表示，已於9月2日安裝完畢後本來已經斷電，但之後疑似被人通電後將電梯升了上去，以便進行基坑抹灰工程。有不知情的業主又撳掣將電梯降了下來，才將負責抹灰的張姓工人壓死。

涉事升降機所在大廈。（紅星新聞）

據內媒《紅星新聞》報道，涉事小區建於2009年，其中多幢都是7層建築，無電梯。去年底，其中5個單元樓的住戶決定加裝電梯，於今年3月31日開工，其中2幢3單元電梯建設速度較快，業主們滿懷期待，但卻突然發生這場意外。目前，事故具體原因在進一步調查中。

報道稱，死者張姓工人是樂山當地人，今年51歲，從事泥瓦匠已經數十年，到該小區施工才兩天就不幸遭此厄運，家屬悲痛萬分。

曾多次發生阻礙施工風波

報道還提到，該屋苑多部升降機加裝都如期進行，唯獨4幢1單元因部分業主多次阻攔施工而一拖再拖。4幢1單元僅有9名業主簽名表示同意施工，302、202、201三戶則未有簽名。

根據樂山市住建等多部門文件規定，既有住宅增設電梯，需經增設的電梯梯號專有部分佔建築總面積2/3及以上的業主且總人數2/3及以上的業主同意，其他業主無異議。對此，該屋苑所在的通江社區主任付雲彬表示，「其他業主無異議」並非一定要簽字，社區也沒有收到其他任何業主提出不同意見。

據悉，4幢1單元的1號和2號房呈90度直角，電梯距離臥房窗戶約1.1米，302、202業主對此表示不滿，認為嚴重侵犯了他們的權益。對此，通江街道辦事處表示，為了避免激化鄰里矛盾，已經多次要求建設和施工單位先行暫停施工，將繼續組織各方進一步協商。

（紅星新聞）