北京網紅拍片評狗不理包子又貴又難食　餐廳強硬回應稱已報警捱轟

北京一名網紅日前在微博發布「探訪評分最差餐廳」系列影片，探訪網絡口碑不佳的餐廳。第一集的對象是北京王府井地區中，「大眾點評」評分最低、源自天津的「狗不理包子王府井總店」。 影片的結論是「要說也沒那麼難吃，這種質量20塊錢差不多，100塊錢兩屜（籠）有點貴」，未料餐廳隨後就發出措辭強硬的聲明，嚴斥「所有惡語中傷言論均為不實信息」，更表明已報警以追究法律責任。 不過，一眾網民都相當不滿餐廳的回應，紛紛留言「難吃還不讓說了」、「真是店大欺客的典型代表」、「吃過，真的很難吃，一星都給多了」。輿論洶湧下，餐廳新註冊專門用作發表聲明的微博帳號，以及該則聲明目前均已被刪除。

谷岳發布「探訪評分最差餐廳」系列影片，第一集的對象是位於北京王府井的「狗不理包子王府井總店」。（影片截圖）

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北京網紅「谷岳」是在周二（8日）發布涉事影片，他先是在大眾點評上尋找北京王府井及東四地區評分最低的餐廳，結果發現1299間餐廳中，「狗不理包子王府井總店」以2.8分排名榜末。谷岳其後就以用親身光顧體驗的方式實拍該店的情況。

影片顯示，谷岳分別花費60元（人民幣．下同）及38元，各購買一籠8個的醬肉包及豬肉包。對於該兩款包的評價，谷岳稱醬肉包特別油膩及沒有用上真材實料，至於豬肉包則是皮厚餡少，而且麵皮黏牙。此外，谷岳提到進食期間聽到廚房傳來相當大聲的咳嗽聲。

谷岳最後的結論是「要說也沒那麼難吃，這種質量20塊錢差不多，100塊錢兩屜（籠）有點貴。」此外，大眾點評上不分差評都是投訴服務差，谷岳就認為「今天覺得還行吧。」

谷岳的影片在微博上被廣泛轉載分享，餐廳後在周四（10日）發表一則措辭強硬的聲明，指涉事影片造成非常不良的社會影響，「在此，王府井狗不理餐廳嚴正聲明：該視頻所有一切惡語中傷的言論均為不實信息」。聲明指其中一個轉發影片的北京知名微博「北京人不知道的北京事兒」是「發布並傳播虛假視頻內容，侵犯了王府井狗不理餐廳的名譽權」，而谷岳則即「私自拍攝、剪輯、並向第三方提供帶有不實信息內容的視頻，嚴重影響餐廳正常經營，侵犯餐廳的名譽權造成相關經濟損失」。

聲明要求北京人不知道的北京事兒及谷岳要在國內主流媒體公開道歉，稱要依法追究相關人員及網絡媒體的法律責任，更表明已向北京公安局網安支隊報警。

對此，谷岳在微博上作出發文回應，「真的嚇我一跳！然後我就想，這個時代很多領域不易說實話，但連吃頓飯都不讓說」。

有律師接受內地傳媒訪問時表示，事實上目前從谷岳的影片內容來看，其是消費者通過影片記錄到餐廳體驗的過程，主要是關於口味、食材、服務等方面的個人主觀評價，沒有虛構不實內容，不應被認定構成侵權。律師又稱，消費者對商家提供的商品進行評論和批評，是消費者的自由。

餐廳的措辭強硬聲明令整件事備受關注，《界面新聞》的評論就直指餐廳「脾氣夠大的」，「從目前的輿論情況看，很大程度上是狗不理讓自己陷入了一場危機公關災難」、「更何況大眾消費者對於狗不理的負面評價由來已久」。評論指，貴及服務態度不好已成為不少消費者對狗不理餐廳的直觀印像，另一間位於北京前門大柵欄步行街的分店，大眾點評上出現最多的評價是「服務不佳」，「狗不理這次怒懟網友差評的做法，恐怕會在消費者中形成對這個品牌傲慢、難以接近的印像」。評論並引述餐飲分析師林岳的意見，「老字號餐飲需要找到年輕化的突破口，不能總是『倚老賣老』」。

網民熱議：

難吃還不讓說了，這一下臭名遠揚。 沒有惡語中傷啊，人家很中肯，主播都沒發現服務手指頭在粥裡了。 這種做的難吃的店，才會導致糧食的浪費。 不讓人說？要不要臉？人家這說的很理性客觀啊。 這就侵犯名譽權了，要是不好吃消費者是不是可以告這家店詐騙啊！ 這個人已經很客觀，很委婉了呀，說不好吃有什麼問題嗎？商家還報警，活久見。 不在服務和品質上下功夫的「老字號」。 吃過，真的很難吃，一星都給多了！

（綜合報道）