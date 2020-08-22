浙江縉雲縣為懶政官員頒「懶蝸牛獎」　有部門曾求情不要「中獎」

官員勤政自然有望獲獎或升遷，但你可想到，懶政官員也會「中獎」？ 浙江省麗水市縉雲縣8月14日舉行2020年項目推進點評會，當地縣水利局水政科、舒寧醫院遷建項目專人專班攻堅組兩個單位因工作效率太低，被頒發作風建設「蝸牛獎」。頒獎人則是縉雲縣縣委書記、副書記和縣長。

浙江縉雲縣「蝸牛獎」頒獎現場。（網上圖片）

據悉，因醫院遷建項目建設進度緩慢而得獎的縣衛健局，其負責人在會上作出表態：「主要由於我們項目專班思想重視不夠、統籌協調不力、工作作風不實等原因造成……在今後的工作中，也將時刻警醒，認真履責，做到即知即改、立行立改、全面整改。」

「蝸牛獎」另位一得主縣水利局機關，則因內部「最多跑一次」改革工作推進緩慢，導致該局水政科也被評為「蝸牛獎」。縣水利局負責人在會上表示：「發生這種情況，主要是由於我們存在認識不高、溝通不足、機制不順的問題。我們深刻反思，並立刻着手整改。在今後的工作中，將深刻汲取本次教訓，緊緊圍繞政府數字化轉型總體部署，全力推進機關內部最多跑一次。」

據悉，今年已是縉雲縣第四次頒發「蝸牛獎」。縣紀委宣教室副主任尹碧波向表示，該獎項在2018年設立之初，就在同年頒發了3個批次，共計6個「獎項」。在這樣的力度下，對作風建設起到了很好的警示作用，不少推進速度慢的項目，也在短時間內得到整改。

尹碧波舉例說明稱，過去村裏一條道路建設工程，因政策處理困難，一條路拖了1年多難以完工。但在被頒獎後，項目立刻成立專項攻堅組，在不到10天內，就完成路政策處理工作，大大加快了這一項目的推進速度。還有一個公廁整改項目，也是在「得獎」後，不到1個月時間就整改完成。

頒發「蝸牛獎」也會遇到阻力。尹碧波介紹稱，在核查情況時，也會有單位「求情」，希望自己不要得獎，也會遇到一些單位聞訊立刻開始整改，導致核查困難的情況。「我們頒獎的決心很大，只要問題存在，整改不到位，就一定會頒獎。」

據悉，「蝸牛獎」問題線索採取公開徵集、專項督查、上級交辦、接受群眾舉報等方式收集，由縣委副書記任組長的縉雲縣作風建設「蝸牛獎」認定小組進行核實認定。「蝸牛獎」的範圍涉及推進項目工程和民生實事建設的事項、關係群眾利益的事項。