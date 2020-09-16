阿里巴巴新業務「犀牛智造」上線　大數據助傳統製造業按需定產

阿里巴巴集團旗下「犀牛智造」數字工廠今日（16日）揭幕，主要經營「新製造」業務。阿里巴巴犀牛智造首席執行官伍學剛表示，數據是新製造的核心，客戶偏好個性化而非大量生產的商品。「新製造」以數據驅動和智能技術，幫助傳統製造業實現按需定產，在滿足個性化需求的同時，提高盈利及降低庫存壓力。

阿里巴巴公布，新業務大數據賦能平台「犀牛智造工廠」上線，工廠在杭州正式投產。該業務主要為中小企業提供端到端的全鏈路數字化解決方案，大量應用雲端計算、物聯網（IoT）和人工智能技術，其團隊8成人員為工程師，可由需求驅動的訂製化生產服務，挖掘中國規模逾30萬億元人民幣的製造業市場數碼化機會。

阿里巴巴表示，犀牛智造在發展初期確定以服裝業為起點，希望借助各類嶄新技術，包括實時資源分配、流程及成本規劃、內部自動化物流方案及犀牛智造的智能製造作業系統等，能以合理的成本及更短的交付時間來生產出小批量訂單，犀牛智造可以將生產效率從25%提升至平均55%。

伍學剛指出，犀牛智造的趨勢和銷售預測模型，以及人工智能驅動的決策優化體系，讓工廠能夠及時掌握消費市場的需求脈動，同時降低研發成本，把握由個性化消費帶來快速發展的機遇。

事實上，阿里旗下眾多大多數產品都以動物命名，例如天貓、螞蟻金服、菜鳥、飛豬等。阿里近日向多間內媒發出邀請函，稱「阿里動物園」將於周三（16日）公布新的動物成員，邀請函上一隻梅花型的動物腳印。

有內媒隨後猜測，這隻新動物可能是名叫「迅犀」的犀牛，主要業務方向是「新製造」領域，又稱項目已保密3年，阿里內部也少有人知道。

不過，「迅犀」的出沒早有蹤跡可尋。在2018年3月19日，阿里就成立了阿里巴巴迅犀（杭州）數字科技有限公司，經驗範圍包括技術開發、 技術服務、技術諮詢，服飾服裝、機器設備銷售、服裝設計等。2018年9月，創始人馬雲公開表示，將全面推進「新零售、新製造、新技術、新金融和新能源」等「五新」戰略。同年，阿里巴巴成功收購xunxi.com（「迅犀」拼音）域名。今年6月，阿里巴巴還申請註冊了「悉犀」商標。