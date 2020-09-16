武大院長李紅良傳被免職後辭職　此前兩女兒研究喝茶抗癌獲獎惹議

早前，湖北武漢有兩名小學女生以研究「喝茶抗癌」獲科技創新獎，引起廣泛質疑，武漢科協事後發聲明指該研究有經專家組評審並一致認可。 有內地傳媒近日披露，該兩名小學女生的父親、武漢大學基礎醫學院院長李紅良，傳出已被免去模式動物研究所所長及模式動物協同創新中心主任兩項職務的消息，並且在周二（15日）主動辭去院長一職。

李紅良的兩名女兒以喝茶抗癌研究獲獎，惹來造假質疑。（網上圖片）

據此前報道，涉事兩名小學女生以「茶多酚的抗腫瘤實驗研究」獲得「全國青少年科技創新大賽」小學組三等獎。該研究用綠茶提取物茶多酚的主要成分EGCG作為受試藥物，研究其在裸鼠肝臟腫瘤疾病模型中的體內藥效。

有網民質疑，一般小學生「怎麼敢取小鼠的肝臟」，更遑論實驗要求嚴謹邏輯，同時處理所得數據時亦需要良好的醫學基礎。對此，武漢科協在聲明中則指，該研究經由專家組按照分別審核、集中評議的原則後評審並一致認可。

《澎湃新聞》近日報道稱，有消息指，該兩名小學生的父親李紅良，近日已被免去職務及主動辭職。報道又提到，武漢大學的官網顯示，李紅良早在5月6日就已被免另外兩項職務，分別是武漢大學動物實驗中心主任及武漢大學ABSL-Ⅲ實驗室主任。報道更稱，武漢大學已在8月28日發布消息，指出審計處按要求派出審計組，從9月1日開始李紅良進行任期經濟責任審計，審計期間為2016年12月20日至2020年7月31日。

武漢大學基礎醫學院院長李紅良（中）傳出已主動辭去院長一職。（資料圖片）

對此於李紅良的情況，武漢大學黨委宣傳部的工作人員未有回應，基礎醫學院人才人事辦公室的工作人員則表示「不方便回答」。

（綜合報道）