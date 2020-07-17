武漢小學生研究喝茶抗癌獲獎惹質疑　官方：專家組評審後一致認可

內地接連爆出科學比賽得獎作品涉嫌造假醜聞，早前一名雲南小六生憑藉大腸癌基因療法的研究報告獲獎，最終被認定是不可能由本人獨立撰寫，被撤銷獎項。該名小六生的科研人員父親其後亦發公開信致歉，承認是「過度參與」。 湖北武漢近日亦有兩名小學生，以研究喝茶抗癌獲獎惹來質疑，該研究的實驗過程需要取出小鼠的內臟。 不過，武漢科協在周五（17日）發聲明，指該研究是有經專家組評審並一致認可。

武漢有兩名小學生以喝茶抗癌研究獲獎，惹來造假質疑。（網上圖片）

武漢有兩名小學生以喝茶抗癌研究獲獎，惹來造假質疑。（網上圖片）

據了解，涉事兩名小學生是以「茶多酚的抗腫瘤實驗研究」獲得比賽小學組三等獎。該研究是用綠茶提取物茶多酚的主要成分EGCG作為受試藥物，研究其在裸鼠肝臟腫瘤疾病模型中的體內藥效。不少網民質疑，一般小學生「怎麼敢取小鼠的肝臟」，更遑論實驗要求嚴謹邏輯，同時處理所得數據時亦需要良好的醫學基礎。

武漢科協在聲明中則指，經初步核實，獲獎作品《茶多酚的抗腫瘤實驗研究》為華中科技大學附屬小學學生李某怡和李某卿完成的對比實驗觀察報吿。其中，實驗想法由李某怡在參加學校的科技節小課題研究活動中向科學老師提出，並在科學老師的建議下聯繫到從事腫瘤實驗技術工作的醫院實驗技術員作為指導老師，在指導老師的指導下釐清了實驗思路並進行了對比觀察實驗。

「2名學生在對比觀察實驗中的動物抓取、稱重、小鼠藥物注射、腫瘤測量等簡單操作，均經過指導老師的專門培訓」。聲明又指，小鼠的腫瘤剝離操作嚴格按照實驗動物操作標準和倫理，在麻醉處死後進行，「實驗腫瘤屬於皮下腫瘤，剝離實驗屬於簡單基礎操作，在老師演示教學後，學生能夠獨立完成，並從實踐中得出報告結果」。聲明最後指，上述研究經由專家組按照分別審核、集中評議的原則後評審並一致認可。

雖然對於上述事件武漢科協已公布調查結果，但輿論質疑聲並未平息，消息指，兩名獲獎小學生是一對姐妹，目前一人已上初中。輿論除了質疑兩名小學生的個人能力外，還特別引起熱議的是她倆的父親是武漢大學基礎醫學院院長。

據內媒「上游新聞」7月16日消息，兩名學生的父親李先生回應稱，他沒有參與女兒的實驗研究，該實驗由湖北省人民醫院的實驗技術員王茜全程指導完成，王茜是其妻子的朋友。「我個人認為這次研究、申報都是符合規範的。武漢科協調查一下午了，結果會公布的，懇請大家不要傷害孩子。」

有網友紛紛表示，「獲獎的兩名學生進行答辯看看」「有研究員的父母就是好」「那請問資源和經費哪來的，一隻裸鼠就那麼貴，再加上癌株，沒有院長爸爸的普通小學生也可以進入高級實驗室嗎？」。

（綜合報道）