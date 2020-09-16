【紙面服刑】內蒙古殺人犯獄外結婚生子　65名涉案公職人員被處分

中紀委網站周三（16日）發布消息稱，內蒙古自治區紀委監委在王韻虹「紙面服刑」7年案件的查辦中，對其專利減刑、保外就醫、暫予監外執行等環節中有關人員違紀違法問題進行了深挖徹查，已對當地監獄管理局、法院、公安機關等26個單位的65名公職人員進行了黨紀政務處分。

重犯不用受罰事件被稱為「紙面服刑」。據此前報道，內蒙古男子王韻虹2001年7月曾收受當地一專修學院院長張明德20萬元人民幣充當「殺手」，將一名女子殺害後棄屍草叢。及後王韻虹潛逃至浙江、廣西等地藏匿，至2004年3月被雲南麗江警方逮捕。2006年1月，王張兩人被判處死刑，緩期2年執行。

王韻虹死緩「保命」後，於2008年6月被內蒙古高院減為無期徒刑，2011年3月又被減為有期徒刑15年。及後，他又獲數次保外就醫，在監獄外時間長達7年多，還在獄外旅遊、工作、結婚生子。

官方通報指，經內蒙古紀委監委調查，在王韻虹辦理暫予監外執行等過程中，內蒙古監獄管理局第一醫院原副院長王全仁等人，多次違背事實，隱瞞真相，違規出具《呈請罪犯保外就醫病情危重報告書》、《罪犯保外就醫病情鑒定意見書》等相關規範性文件，除第一次保外就醫外，其餘歷次保外就醫、暫於監外執行均不符合法定條件。

在王韻虹「紙面服刑」7年案件中，內蒙古監獄管理局多人受到處分。（資料圖片）

此外，根據調查結果，內蒙古監獄管理局原政委姜和平受到開除黨籍、政務撤職處分，降為三級主任科員；內蒙古監獄管理局未成年人犯管教所原所長楊文智，內蒙古監獄管理局第一醫院原副院長王全仁，醫生李齊放、高春桃、張滿、陳華，呼和浩特第一監獄法制科原科長姚利平，呼和浩特市新城區司法局迎新路司法所原所長武玉忠等8人，分別受到開除黨籍、開除公職處分，涉嫌犯罪問題被移送檢察機關依法審查起訴。其他違紀違法人員受到黨紀政務處分，失職失責人員被嚴肅問責。

通報稱，截至今年8月21日，在王韻虹「紙面服刑」7年案件中，內蒙古監獄管理局、自治區高級人民法院、檢察機關、公安機關、人民醫院等26個單位有65名公職人員受到黨紀政務處分。

內蒙古紀委監委還稱，深挖徹查違法「減假暫」背後的腐敗根源後，相繼又發現了罪犯鄒慶、莊永華、王寶寶、郝偉成等相關人員違規減刑、保外就醫、暫予監外執行的案件線索，與該案併案查辦。

（中紀委）