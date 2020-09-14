北京殺人犯出獄後打死老人　被揭曾九度減刑　多名公職人員被查

早前，北京一名刑滿釋放男子郭文思將一提醒他戴口罩的老人毆打致死。事發後傳媒發現，這名男子16年前因殺人而入獄，但服刑期間被9次減刑。此後北京成立聯合調查組，對涉事監獄進行調查。今年5月9日，調查組通報稱，關押此男子的監獄確實存在執法不規範、違反工作紀律和失職瀆職等問題。 北京市紀委官方公眾號「清風北京」周日（13日）發布通報稱，多名公職人員幫助郭文思快速減刑被查。

據此前報道，郭文思於3月14日15時許在北京市東城區一超市內排隊結賬時摘下口罩，顧客段某提醒其應當遵守防疫規定佩戴口罩，引起郭文思的不滿，遂將段某摔倒在地，並用雙手擊打段的頭頸部，致段某受傷。後段某經救治無效於3月20日死亡。3月28日，北京市检察院第二分院對郭文思以涉嫌故意傷害罪依法批准逮捕。

犯下殺人罪的郭文思於2005年上庭的相片。（資料圖片）

1982年生的郭文思於16年前（2004年）犯下「北工大女生被殺案」，因情感糾紛掐死當時的女友，於2005年因故意殺人罪被判處無期徒刑。服刑期間，北京延慶監獄認為郭文思認罪服法，積極改造，多次獲得獎勵，因此提出減刑建議。北京法院審判信息網上的一份刑事裁定書顯示，他曾經被9次減刑，最終於2019年7月24日獲釋。

「清風北京」通報稱，經過5個多月工作，已查明「郭文思減刑案」中有關人員涉嫌職務犯罪問題。郭文思先後在天河監獄、潮白監獄、清園監獄、延慶監獄、柳林監獄服刑，其違規減刑問題主要發生在潮白監獄、清園監獄。

通報指出，郭萬普（郭文思之父，中國原子能科學研究院退休職工）在郭文思服刑期間，以直接或通過他人請託監獄系統、檢察院、法院相關工作人員，並給予款物的方式，謀求關照郭文思服刑生活，幫助郭文思快速減刑。涉案的包括時任潮白監獄分監區指導員王乃聰，時任潮白監獄黨委書記、監獄長隋建軍，時任市監獄管理局清河分局黨委委員、副分局長劉永清，時任清園監獄黨委書記、監獄長段炳川，清園監獄黨委委員、副監獄長陳偉、時任市第一中級人民法院辦公室副主任郭京霞等13人。

市紀委監委研究決定，上述人士涉嫌受賄罪、行賄罪、徇私舞弊減刑罪，根據《中華人民共和國監察法》有關規定，被移送檢察機關依法審查起訴。對劉永清、隋建軍等9名黨員、公職人員給予開除黨籍、開除公職（取消退休待遇）處分。此外，對郭文思減刑案中其他違紀違法人員給予黨紀政務處分，並對失職失責人員嚴肅問責。

對此，北京市司法局13日晚通報稱，該案暴露出的突出問題，教訓深刻，令人警醒，全市司法行政系統一定深刻反思、舉一反三，堅決徹底整改。北京市檢察院當晚也通報稱，針對郭文思減刑案暴露的個別檢察人員違法違紀問題，北京市檢察機關將舉一反三，認真整改，在全市檢察系統深入開展警示教育，依法充分履行法律監督職責。