4歲兒從劇場旋轉座位跌落　武漢抗疫護士與丈夫救子心切被壓死

據內媒報道，近日在湖北武漢，同濟醫院一名抗疫護士與丈夫到漢秀劇場觀看慰問演出，卻不幸被座椅擠壓身亡。 報道稱，該護士曾在新冠肺炎疫情期間在前線抗疫，當晚因救兒子才發生這一悲劇。目前涉事劇場已停業。

網民在微博講述旋漢秀劇場轉座椅意外事件經過。（網絡圖片）

近日有網民在微博發文稱，其工廠一名趙姓同事的新抱是武漢同濟醫院骨外科護士。這名護士在9月6日晚帶同丈夫和4歲兒子到武漢漢秀劇場，觀看慰問抗疫人員的演出。晚上9時左右，在演出快結束時，4歲男童準備離開座位時不慎跌入旋轉座椅下面，趙氏夫婦伸手欲拉起兒子但不成功。最終男童跌下去後被安全網接住，夫婦二人卻不幸受旋轉座椅擠壓而雙雙死亡。

《澎湃新聞》報道，同濟醫院多位醫生及知情人士證實確有此事發生，意外身亡的護士曾在新冠肺炎疫情期間在前線抗疫。當晚漢秀劇場邀請醫護免費前去觀看表演。知情人士稱，就這宗意外事件，律師正在談賠償事宜。

武漢市文化和旅遊局此前在8月24日發布微博貼文稱，武漢漢秀劇場與9月10日正式開門迎客，而在正式復演前，劇場舉辦3場公益演出，邀請2970位醫務工作者前去觀賞。

報道稱，漢秀劇場目前是關閉狀態，被問到是否因旋轉座椅一事關門，其工作人員表示「不知道」，並稱關門是為了設備維修，暫未接到具體開放時間的通知。

資料顯示，漢秀劇場於2014年12月20日於武漢中央文化區開幕，擁有2000個可移動座椅，是世界上第一座採用移動和升降座椅的水秀劇場。在演出開始時，前區旋轉座椅處於閉合狀態，在演出過程中旋轉座椅轉動打開、後區升降座椅垂直降下，整體座椅呈現開啟狀態，圍合在座席中間的區域是演出水池。

在漢秀劇場的官方網站上，有一段關於劇院的宣傳片，在影片第38秒左右可以看到這個升降座椅的移動情景。據介紹，劇場升降座椅台面積1100平方米，最大跨度67米，一分鐘內可將觀眾升舉或下降6.25米。每套旋轉座椅台面積50平方米，平移行程長達30米。

（綜合報道）