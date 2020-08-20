【飛來橫禍】佛山老婦遭狗繩絆倒爆頭亡　家屬同意認定為「意外」

廣東省佛山市順德杏壇鎮周一（17日）發生罕見意外，一名88歲老婦遭跑過的狗隻身上的狗繩絆倒，頭部著地重創，大量出血，其後證實不治。 杏壇鎮政府通報指此事件初步判定為意外事件。內媒報道指，老婦周二（18日）已出殯，老婦家屬對於意外事件的認定未提出異議。

一名老婦遭跑過的狗隻身上的狗繩絆倒，頭部著地重創死亡（點圖放大）：

+ 2

現場閉路電視拍到事發時兩隻狗在追逐，其中一隻繫着狗繩但無人牽引的白狗跑過一個路口時，狗繩將一名老婦絆倒，老婦倒地時撞到頭部，隨後一名穿着短裙的女童追着白狗跑過來，找到白狗後即轉身跑離，老婦則躺在地上一動也不動。

醫護人員接報趕到，一名目睹意外經過的商店老闆稱，老婦倒地後頭部大量出血，後來被送往醫院搶救，延至晚上不幸離世。內媒指，肇事白狗是一隻家犬，牠的主人一名親戚表示，白狗重約80斤（40公斤），已經養了很多年。

杏壇鎮通報指，事發時涉事的12歲女童把另一村民拴養在家門口的狗隻牽出來玩，其後狗隻掙脫狗繩，在奔跑過程中狗繩意外將老婦絆倒，導致老婦受傷，送醫救治無效死亡。初步判斷該事件為意外事件。

對涉事狗隻尚未有處置決定

內媒報道指，老婦周二（18日）已出殯，老婦家屬對於意外事件的認定未提出異議。杏壇鎮相關部門工作人員稱，「老人家屬情緒比較穩定，沒有過激行為，也未提出要追究小女孩和狗主人的刑事責任。他們也覺得是意外的話也不好說，如果最終涉及到賠償的話，再坐下來慢慢談」。目前，涉事三方尚未對此事協商出結果。杏壇鎮相關部門工作人員又稱，目前相關部門對涉事白狗尚未有處置決定。

2020年5月1日起施行的《佛山市養犬管理條例》對犬隻禁止進入場所及外出管理也有相應的規定。該條例規定，犬隻外出應用長度兩米以下的犬繩牽領並佩戴口嚼或者嘴套等防護器具，或者裝入籠內；應避讓行人尤其是老年人、殘疾人、孕婦和兒童；應當由完全民事行為能力人牽領或者攜帶犬隻；應有效制止犬隻攻擊行為等。

（綜合報道）