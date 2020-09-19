美封殺TikTok及WeChat：中國網民罵聲四起　美華人及留學生最擔憂

美國商務部日前宣布，將於當地時間周日（20日）起，禁止在美國境內下載通訊軟件WeChat（微信國際版）及短片分享平台Tiktok（抖音國際版），理由是保護美國的國家安全。 中國商務部對此表示，美國是在毫無證據的情況下對中國企業施以「圍獵」和打壓。商務部指如果美國一意孤行，中國將會採取必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。 與此同時，網絡亦湧現大量內地網民及海外華人對美批評聲音。事實上，WeChat對於身處美國的華人及中國留學生都極為重要，甚至部分中小型華人商戶都會受影響。

美國將於當地時間周日起，禁止在美國境內下載WeChat及Tiktok。（美聯社）

中國留學生急留一手防「失聯」

一名中國留學生安娜在接受內地傳媒訪問時坦言，早前傳出消息美國總統特朗普將會以行政命令限制WeChat後，她就立即在微信朋友圈中留下QQ、Line等其他聯絡方式，以備不時而需。實際上，WeChat是留學生與中國親友溝通的重要渠道。在新澤西州的中國留學生吳同學亦稱，為了不會與中國親友失去聯繫，她不僅重新找回已「封塵」多年的QQ，甚至還和家人一起註冊「釘釘」（阿里巴巴的企業版即時通訊軟件）。

另一方面，WeChat是不少美國華人的賺錢工具，例如一些中國留學生會加入所在的社區的WeChat群組，主要用於團購買菜、通知新菜品推出及外送等，單個群組中會有數百名成員。此外，許多美國的中餐廳也有加入WeChat群組以方便配送，是其主要生意來源。事實上，WeChat是美國最大的華人社交平台，也是華人做生意極為重要的推廣陣地，對依賴WeChat社群推廣生意的中小商戶影響甚大，短期內亦難以找到代替。

WeChat被禁，對美國華人及中國留學生而言有相當大的影響。（中新社）

日後在美國亦要「翻牆」

不少不願放棄WeChat的美國華人，甚至正準備使用VPN等「翻牆」工具。居住在費城、從事科技工作的華人陶磊（音譯）早前在接受《路透社》訪問時就表示，在中國時會用VPN以瀏覽Gmail及Instagram，「從來沒想到在美國我也會需要這樣的工具。」生活在佛羅里達的華裔美國人陳小姐亦不諱言，未來會嘗試通過VPN來使用WeChat，就像前往中國時會「翻牆」使用Facebook及Twitter，「我能夠理解美國的安全憂慮，但是對於我個人而言，這是與家人溝通的重要途經。」

對中美跨境公司影響較輕微

不過，以全美國的角度而言，WeChat的存在感並不高。去年的統計數據顯示，美國最受歡迎的社交應用程式中，微信幾乎墊底，使用率僅有0.79%，用戶都是美國華人及中國留學生。美國一間提供跨境營銷服務的機構，其創辦人表示，即使切斷WeChat，對他們來說影響不大，一方面美國華人都早已習慣使用VPN，也能夠通過各種方式繼續使用WeChat。另一方面有中美跨境業務的公司，雖然大部分都有使用WeChat以作溝通，但WeChat並非唯一的溝通渠道。更何況在美國，正式的業務溝通都會以電郵形式進行。

WeChat的主要用戶都是美國華人及中國留學生。（中新社）

至於中國網民，他們就相當不滿美國要「封殺」WeChat及Tiktok。雖然會有一小部人認為如今美國與中國才是「對等」，「畢竟我們的App市場裏也禁了不少美國的App」、「我們不也沒用他們的app麼」。但大多數中國網民都認為美國的做法不合理，「西方是自由世界，美國是自由世界老大，以後荷里活大片還能不能說這句台詞？」、「全世界都看到了，這就是所謂的自由市場」、「大國居然如此不自信」。

（綜合報道）