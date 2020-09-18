美國9月20日起封殺TikTok與WeChat　設緩衝期解決國安憂慮

美國商務部9月18日發表公告，將禁止涉及流動應用程式TikTok及微信的交易，以保護美國的國家安全。根據公告內容，自9月20日起，華府將禁止在美國的應用程式平台提供下載TikTok或微信（WeChat），此意味美國民眾將無法下載有關程式。 路透社報道，華府沒有禁止科企Google或蘋果（Apple）公司在美國以外地區向用戶提供TikTok或微信程式，禁令也未有影響微信母公司騰訊（Tencent）的其他業務如網絡遊戲。

TikTok：反對決定 深感失望

TikTok同日發布聲明回應指，美國商務部決定自9月20日起禁止TikTok在美國境內應用商店的下載、更新，並將於11月12日起禁止TikTok在美國提供服務，該公司反對這個決定，並對此深感失望。

美國：威脅國家安全

美國商務部在當天較早前發布的公告稱，中國共產黨展示了使用這些應用程式來威脅美國國家安全、外交政策與經濟的方法與動機。

根據公告內容，自9月20日起，美國禁止任何服務透過網上流動程式平台分發或維持TikTok或微信應用程式、組成代碼或應用程式更新，也禁止任何服務透過微信程式在美國轉帳資金或處理付款。

公告又表示，美方也會禁止TikTok與微信在美國提供可實現流動應用程式功能或優化的互聯網託管服務、內容輸送網絡服務（content delivery network services）、直接簽約或安排的互聯網運輸與對等（peering）服務，並禁止TikTok與微信在美國境內利用應用程式的組成代碼、功能或服務，以開發或獲取軟件或其他服務。但需留意的是，這些禁令對TikTok與微信的生效日期並不一致，其中對微信的禁令是在9月20日生效，對TikTok則是11月12日。

公告並提到，總統提出在11月12日前解決TikTok所帶來的國家安全疑慮，若然能夠解決，這些禁令可能會中止。

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+ 8 + 8 + 8

路透社報道，根據美方官員所講述，現行TikTok用戶在9月20日起不會感受到多大變化，商務部長羅斯（Wilbur Ross）9月18日接受電視台訪問時表示「基本版的TikTok在11月12日之前還會保持原樣。」

報道又指，若然總統特朗普（Donald Trump）批准TikTok分離美國資產的協議，華府也可能取消有關下載TikTok的禁令。

至於微信（WeChat）方面，報道稱，用戶自9月20日起將無法向美國用戶轉帳資金或處理款項，該應用程式在美國的服務速度也有可能自9月20日晚上起減慢。目前微信在全球有逾10億用戶。